صراع شباط و بنعلي ينذر بمزيد من التصعيد بعد اللجوء للقضاء

2022-03-16 / 4:44 مساءً
1
هبة بريس ـ الدار البيضاء

يتواصل شد الحبل بين شباط و الموالين له من جهة، و مصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية من جهة ثانية، بعد أن وصل الأمر لردهات المحاكم التي ستفصل بين الطرفين.

و شهدت الأيام الأخيرة حالة من التجاذب بين الطرفين و ذلك بعد أن قرر بنعلي سحب الثقة من حميد شباط المنضم للحزب قبيل الانتخابات الماضية، حيث قام بإعفائه من منصب الأمانة الجهوية التي منحت له و ذلك بقرار انفرادي.

شباط لم يصمت عن هذا الأمر و اعتبره منافيا للقوانين الداخلية للحزب، و دعا منخرطي حزب الزيتونة للتمرد على الأمانة العامة و التي اعتبرها غير ديمقراطية و لا تصلح لتسيير أمور الحزب في المرحلة الراهنة بعد فشلها الذريع في تحقيق الطموحات المنتظرة.

هذا و كان مجموعة من القياديين بحزب جبهة القوى الديمقراطية قد تقدموا بطلب إلى القضاء الاستعجالي من أجل الطعن في شرعية انعقاد دورة المجلس الوطني للحزب التي تم تنظيمها نهاية الأسبوع المنصرم.

و يعيش حزب جبهة القوى الديمقراطية على وقع احتقان كبير بعد أن برز تياران للواجهة، أحدهما مدعوم من طرف شباط و بعض قياديي الحزب و يطمح لتغيير الأسماء التي عمرت طويلا في هرم مسؤولية الحزب.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في عز التوتر…الجزائر تفتح معبر “جوج بغال” الحدودي مع المغرب

في عز التوتر…الجزائر تفتح معبر “جوج بغال” الحدودي مع…

2022-03-16 / 6:54 مساءً
Photo of جون أفريك: العنف يتصاعد بمخيمات تندوف أمام ضعف “البوليساريو”

جون أفريك: العنف يتصاعد بمخيمات تندوف أمام ضعف “البوليساريو”

2022-03-16 / 2:34 مساءً
Photo of المغرب يشارك بالقاهرة في أعمال المؤتمر الأول لشبكة المنافسة العربية

المغرب يشارك بالقاهرة في أعمال المؤتمر الأول لشبكة المنافسة…

2022-03-16 / 1:09 مساءً
Photo of الPPS يدعو الحكومة إلى التحلي بالجرأة للحد من غلاء الأسعار

الPPS يدعو الحكومة إلى التحلي بالجرأة للحد من غلاء…

2022-03-16 / 12:29 مساءً
Photo of الأمم المتحدة.. حيار: تعزيز حقوق المرأة أولوية وطنية بالنسبة للمغرب

الأمم المتحدة.. حيار: تعزيز حقوق المرأة أولوية وطنية بالنسبة…

2022-03-16 / 12:03 مساءً
Photo of الأمم المتحدة..انتخاب المغرب بالتزكية في لجنة القانون التجاري الدولي

الأمم المتحدة..انتخاب المغرب بالتزكية في لجنة القانون التجاري الدولي

2022-03-15 / 11:48 مساءً
Photo of الكونغرس الأمريكي يجدد منح مساعدات تشمل الصحراء المغربية

الكونغرس الأمريكي يجدد منح مساعدات تشمل الصحراء المغربية

2022-03-15 / 11:35 مساءً
Photo of قضية دخول زعيم البوليساريو لإسبانيا … “سانشيز أدار العملية”

قضية دخول زعيم البوليساريو لإسبانيا … “سانشيز أدار العملية”

2022-03-15 / 6:19 مساءً
Photo of المغرب والإمارات يؤكدان تمسكهما بالعمل العربي المشترك واحترام سيادة الدول ووحدتها

المغرب والإمارات يؤكدان تمسكهما بالعمل العربي المشترك واحترام سيادة…

2022-03-15 / 4:53 مساءً
Photo of رئيس البرلمان الإماراتي: نقف مع وحدة التراب المغربي عن قناعة تامة

رئيس البرلمان الإماراتي: نقف مع وحدة التراب المغربي عن…

2022-03-15 / 3:22 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق