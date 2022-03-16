في أول أيام عرضها للبيع.. الإقبال الكثيف على تذاكر المنتخب يعطل الموقع

هبة بريس ـ الدار البيضاء

إقبال كثيف على اقتناء تذاكر مباراة الإياب بين المنتخب المغربي و نظيره الكونغولي ضمن مباريات السد المؤهلة لمونديال قطر و التي سيحضتنها مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

و مباشرة فور إطلاق التذاكر الافتراضية للبيع عبر الموقع الرسمي للجامعة، شهدت عملية البيع إقبالا كثيفا من الجماهير المغربية مما ضاعف الضغط على الموقع الذي تعطل لبعض الوقت في أوقات متفرقة.

و لجأت الجامعة لاعتماد البيع الإلكتروني للتذاكر لتفادي الاكتظاظ في نقاط البيع المباشرة التي تم إحداثها بمجموعة من المدن، فضلا على تجنب المضاربات في عملية بيع التذاكر خاصة في لقاء حساس سيشهد حضورا جماهيريا قياسيا.

هذا و حددت سلفا اللجنة المنظمة أثمنة التذاكر لهاته المباراة، حيث أن ولوج الدرجة الثالثة سيكون متاحا بتذاكر 30 درهما، أما الدرجة الثانية فحدد لها 50 درهما، فيما الدرجة الأولى حددت تذاكرها في 100 درهما.

و شددت لجنة التنظيم على ضرورة الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية عند الشبابيك و ضرورة الإدلاء بوصل تأكيد البيع عند سحب التذاكر المقتناة عن طريق الأنترنيت.

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