أكادير : سقوط بنايات بالسوق البلدي ل ” أنزا”

2022-03-16 / 3:15 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

سقطت عدد من البنايات بالسوق البلدي بمنطقة أنزا شمال مدينة أكادير، بعد زوال اليوم الاربعاء .

الحادث من لطف الاقدار، لم تخلف أي إصابات أو خسائر في الارواح، بعد أن تنبه التجار لتوسع الشقوق والتصدعات التي تخللت أسقف وجدران بناية السوق البلدي.

واستنفر الحادث السلطات المحلية التي حلت بالمكان، في حين إمكانية اتخاذ قرار عشية اليوم، بمنع الولوج الاجزاء المتبقية من السقوط مخافة تكرار نفس الحادث.

وكان التجار في اوقات سابقة ، قد طالبوا بإعادة بناء سوق بلدي جديد، لكن الوضع بقي على حاله، دون تدخلات ،حتى وقعت الواقعة والتي من حسن الحظ لم تخلف خسائر في الارواح.

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