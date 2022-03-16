البرلمان المغربي

مشكل ألف طالب مغربي في الجامعات الصينية يصل قبة البرلمان

2022-03-16 / 2:54 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

طالب بعض النواب بالبرلمان المغربي بتدخل السلطات المغربية في شخص الخارجية لإيجاد حل لمشكل الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم بالجامعات الصينية.

و في هذا الصدد، طالبت حنان أتركين النائبة البرلمانية بحزب الأصالة و المعاصرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالتدخل في ما يتعلق بإشكالية الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراساتهم بالجامعات الصينية.

و شددت البرلمانية البامية على أنه يتواجد ببلادنا ما يقارب ألف طالب يتابعون دراستهم بالجامعات الصينية، غير أنه ومنذ أن قامت السلطات المغربية بإجلائهم إبان تفشي وباء كوفيد، لم يتمكنوا لحد الآن من العودة إلى الجامعات حيث يتابعون دراساتهم، بحكم أن السلطات الصينية لا زالت تمتنع عن استقبال الأجانب سواء للسياحة أو الدراسة.

واعتبرت أتركين، أن هذا الوضع سيؤثر سلبا على طريقة التحصيل والتلقي، بحكم أن الدراسة تتم عن بعد ووفق التوقيت الصيني، مما يزيد من صعوبة التكيف مع هذا الوضع، مستحضرة الفارق الزمني بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن الصين قد سمحت مؤخرا لطلبة العديد من الدول بالدخول إلى أراضيها بصفة تدريجية، وهو ما فتح باب الأمل أمام الطلبة المغاربة للعودة مجددا إلى الجامعات والمعاهد التي ينتسبون إليها والقطع مع طريقة التعليم عن بعد التي تؤثر سلبا على تحصيلهم العلمي.

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