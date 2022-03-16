تارودانت: الأمطار تفضح سوء اشغال شركات الطرق والوضع يحتاج لجن افتحاص

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أيام قليلة من التساقطات المطرية التي شهدها إقليم تارودانت كباقي اقاليم المملكة، كانت كافية لتفضح سوء الاشغال للشركات التي انجزت الطرق وحصلت مقابل ذلك على الملايير من الدراهم بعد أن رست عليها الصفقات.

وان تعددت المسؤوليات بين عدد من المتدخلين، من ضمنهم المجالس المنتخبة، ومكاتب والمختبرات التي تشرف على التأشيرة على نهاية أشغال إنجاز الطرقات بالخصوص، وهو ما يمكن الشركات من تحويل المال العام الى أرصدتها، تاركة وراءها أشغال مشبوهة وخير دليل ان أمطار ولو كانت قليلة تفضح تلك التلاعبات في الانجاز.

دون الخوض في وضعية المسالك الطرقية بالبوادي، والتي تكشف على ما اطلعت عليه ” هبة بريس” عن قرب، حجم الخسائر، بعضها لم تكن الامطار وحدها لتكشف حجم الخلل، بل مجرد عربات صغيرة كانت كافية لترجع كل مساراتها الى حفر وشقوق وتاكل جنباتها.

باولاد التايمة التابعة ترابيا لاقليم تارودانت، فضحت الامطار عيوب طرق حديثة النشأة، بل أن إحدى الحفر على مستوى حي الكرسي على هامش مركز المدينة، قد تدخل في موسوعة ” غينيس” لو شارك المسؤولين بها، فكل سنة ومع تساقط زخات مطرية، حتى تهوى تلك الحفرة، لياتي بعدها المسؤولين، ويضعون حواجز حتى لا تسبب حوادث المارة.

وضعية تسائل مراقبي المال العام، فلو كل سوء أشغال أخد قسط من تقارير لجن مختصة، وزجر المخالفين في حينه، لكانت كل الطرق جيدة، لايعقل أن تصمد طرق للحرارة والامطار لمدد تفوق 50 سنة، في حين تتهاوى طرق لم تستكمل بعد سنتها الأولى، هناك خلل وجب اصلاحه، وتطبيق بنود دستور المملكة بربط المسؤولية بالمحاسبة.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5