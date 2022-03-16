فرنسا.. رشق المرشحة الرئاسية فاليري بيكريس بـ”مسحوق وردي”

2022-03-16 / 2:07 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أقدم عدد من النشطاء على رشق المرشحة اليمينية للانتخابات الرئاسية الفرنسية فاليري بيكريس بـ”مسحوق وردي”.

وبحسب BFMTV، رمى عضوان من حركة “أكيرا” مسحوقا من الطباشير وردي اللون عليها بسبب الاعتراض على بيكريس، أثناء إلقائها التحية على ممثلي CPME (اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة).

وقال فريق المرشحة الرئاسية، إن بيكريس، لا تنوي تقديم شكوى ضد الفاعلين، وأضاف: “لم تعتبر ذلك هجوما شخصيا، لكنها طلبت التحدث معهم”.

يذكر أن حركة “أكيرا”، تعمل على مواضيع مختلفة، تتراوح من التغلب على “الحدود العرقية” إلى إطلاق “جبهة ثورية خارج الحدود”.

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