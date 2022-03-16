محمد المرابط و الفرنسي كارل وين يطرحان “شوف أوكان”

2022-03-16 / 1:52 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

طرح الكاتب والملحن المغربي محمد مرابط، أغنيته الجديدة ” شوف أو كان “، عبارة عن ديو غنائي يجمعه بالفنان الفرنسي Karl Wine، على قناته الرسمية بمنصة تحميل الفيديوهات “يوتيوب”، ومختلف تطبيقات الاغاني، والعديد من الاذاعات المغربية والعربية والأوروبية.

الأغنية اعتمدت على كلمات الدارجة المغربية واللغة الفرنسية وبعض الفواصل باللغة الاسبانية، بإيقاعات تناسب هذا الفصل واجواءه الاحتفالية، Shoufokan استطاعت الجمع بين فنانين من روافد ثقافية مختلفة وغنية مما خلق جو من الاحتفال والبهجة لمسها الجمهور خلال هذا العمل المميز من إنتاج شركة Avalon الهولندية.

وعن موضوع ” شوف أو كان “، صرح محمد مرابط، أنه يدور حول الخداع الذي تمارسه حبيبته كل مرة ويحذرها أنه اكتشف ألاعيبها ولم يعد يصدقها واكتشف خيانتها لان اخبارها تصله من عند الجميع، وانه فات الاوان للندم او الاعتذار.

العمل الجديد للمرابط جاء بعد النجاح الذي حققته اغنيته ”بوينا راشا”، التي جمعته بالصوت الكاريبي المتميز ‘كيلات تيسلا’، كما يعمل الفنان المغربي على انتاجات موسيقية قادمة سترى النور طيلة سنة 2022، و التي يعتبرها مرابط سنته بامتياز.

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