انتحال صفة يورط “محسنا” في النصب لبناء مسجد بالبيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

توصلت هبة بريس بشكاية من جمعية النور التي تكلفت ببناء مسجد النور بشارع الفوارات بالحي المحمدي في مدينة الدار البيضاء و ذلك بخصوص بعض التصرفات و الأعمال التي ترى أنها دخيلة و تضر بسمعة الجمعية و بالصالح العام.

و أكدت إدارة جمعية النور لبناء مسجد النور أن أحد الأشخاص نشر صورا لواجهة المسجد المذكور أعلاه على حسابه معززا برقم هاتفه و طلب من المحسنين و المحسنات التبرع لاستكمال بناء المسجد بشكل احتيالي.

و أوضحت الجمعية بأن هذا الشخص لا يمت بصلة للجمعية، حيث إن الإدارة تستنكر بشدة ما قام به، و تتبرأ بكل مكوناتها من مثل هذه الأفعال التي تضر بالجمعية و تطعن في مصداقيتها وتلطخ سمعتها المعروفة.

و شددت الجمعية السالفة الذكر على أن لها الحق في متابعة الشخص الذي ينتحل صفة عضو بها للنصب على المحسنين و متابعة كل من تسول له نفسه أن يحدو حدوه قضائيا.

و دعت الجمعية عموم المحسنين و المحسنات الذين سبق و اتصلوا بالشخص المعني و سلموه مبلغا ماليا، قليلا كان أم كثيرا، أن يتواصل معهم لترتيب الجزاءات القانونية لوقف استغلال حرمة المساجد و رغبة فاعلي الخير في الإحسان للنصب عليهم.

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