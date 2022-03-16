أكادير تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة الأخيرة

2022-03-16 / 1:15 مساءً
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء :

– أكادير – المسيرة : 34 ملم

– أكادير -إنزكان : 30 ملم

– الصويرة المطار : 24.1 ملم

– تطوان : 24 ملم

– خريبكة وميدلت : 16 ملم

– كلميم : 15 ملم

– سيدي إفني والصويرة الميناء : 12 ملم

– تارودانت : 11 ملم

– آسفي : 10 ملمترات

– تازة : 9 ملمترات

– تزنيت : 8 ملمترات

– إفران والرشيدية : 7 ملمترات

– الجديدة : 6 ملتمرات

– سطات : 5 ملمترات

– شفشاون وطنجة وطانطان : 4 ملمترات

– تيط مليل : 3 ملمترات

– وجدة والناظور والنواصر ومكناس وتاوريرت وبني ملال وورزازات وبوعرفة : ملمتران

– فاس والعيون : ملمتر واحد

– الحسيمة والمحمدية والدارالبيضاء ومراكش وبنسليمان وبنجرير: أقل من ملم.

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