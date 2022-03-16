أكادير تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة الأخيرة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء :

– أكادير – المسيرة : 34 ملم

– أكادير -إنزكان : 30 ملم

– الصويرة المطار : 24.1 ملم

– تطوان : 24 ملم

– خريبكة وميدلت : 16 ملم

– كلميم : 15 ملم

– سيدي إفني والصويرة الميناء : 12 ملم

– تارودانت : 11 ملم

– آسفي : 10 ملمترات

– تازة : 9 ملمترات

– تزنيت : 8 ملمترات

– إفران والرشيدية : 7 ملمترات

– الجديدة : 6 ملتمرات

– سطات : 5 ملمترات

– شفشاون وطنجة وطانطان : 4 ملمترات

– تيط مليل : 3 ملمترات

– وجدة والناظور والنواصر ومكناس وتاوريرت وبني ملال وورزازات وبوعرفة : ملمتران

– فاس والعيون : ملمتر واحد

– الحسيمة والمحمدية والدارالبيضاء ومراكش وبنسليمان وبنجرير: أقل من ملم.

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