إنقاذ أشخاص من الغرق بكلميم ومداشر معزولة بتارودانت بسبب الثلوج

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، عن نجاح الوقاية المدنية من إنقاذ خمسة أشخاص، حاصرتهم سيول جارفة بأحد الأودية بالاقليم.

ورغم تحذيرات الارصاد الجوية الوطنية عبر القنوات التلفزية والاذاعات ووسائل الإعلام الالكترونية، من خطورة التساقطات المطرية المصحوبة بالرياح، غير أن هناك مواطنين يجازفون بحياتهم، بمنطقة تواغيط قيادة أسرير بإقليم كلميم، شهدت تساقطات رعدية اسفرت عن صعوبة المرور من عدد من الطرق والمسالك، بعد أن وجد خمسة أشخاص انفسهم محاصرين وهم على متن سيارة والمياه تحيط بهم من كل مكان.

الحادث استنفر عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية التي حضرت لموقع الحادث لمعاينة الواقعة، مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية التي باشرت عملية الإنقاذ.

بتارودانت التي شهدت مناطقها الجبلية سقوط الثلوج بشكل كثيف، تسبب في قطع الطرق ومسالك عدد من المناطق الجبلية، ليجد المواطنين انفسهم محاصرين هناك، الوضعية دفعت بالسلطات إلى التحرك الى تلك الأمكنة باستعمال الجرافات، وإمكانية نقل المؤن للمعزولين، وقالت مصادر الجريدة أن أشعة الشمس لصباح اليوم، ساهمت في تحرير عدد من المسالك الطرقية بالمنطقة، بعد دوبان الثلوج .

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