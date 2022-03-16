لجان إقليمية تضيق الخناق على مستغلي الأزمات لتفادي ارتفاع الأسعار
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تواصل اللجان الإقليمية التي تم إحداثها في الآونة الأخيرة عمليات المراقبة و التفتيش في عدد من المحلات و الأسواق بتراب جهة الدار البيضاء سطات كما هو الحال بعدد من مناطق المملكة.
و زارت لجان التفتيش خلال الأيام الماضية الأسواق الأسبوعية بمدن برشيد و مديونة، و كذا سوق الجملة للخضر و الفواكه بالدار البيضاء ، حيث تم الوقوف على حقيقة الأسعار التي تباع و تسوق بها عدد من المنتوجات الاستهلاكية.
زيارات لجان التفتيش ساهمت وفق عدد من المهتمين في تضييق الخناق على الوسطاء أو ما يصطلح عليه لدى المهنيين ب”الشناقة” الذين يتسببون عادة في غلاء السلع.
و خلال الزيارات الميدانية للجان الإقليمية تم تحرير عدد من المخالفات لبعض الباعة بسبب عدم إشهارهم للوائح الأسعار المرجعية و كذا بسبب تعمد بعضهم لبيع المنتوجات بهامش ربح يفوق نصف السعر الذي تباع به.
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15 تعليقات
يجب على الحكومة أن تراعي بجدية للمواطن البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم كيف يعقل ان يشتري كيلوغرام من الطماطم ولديه 4 ابناء في المنزل ….
ستة أفراد من أسرة واحدة والاب يتقضى أجرة بسيطة جدا لاتكفيه في معيشنه؛ والتكلفة أكثر لأن المتطلبات الأساسية (الكراء والاكل والصحة وغيرها…..) لايستطيع رب الأسرة ان يوفرها لأبنائه وهذا راجع إلى ارتفاع الاسعار المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة … ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
عندما يقترب شهر رمضان المبارك تكثر المراقبة في الأسعار المواد الغذائية ؟؟ ولم تكن باستمرار في الأيام العادية!!!
يجب تحديد الأسعار المواد الغذائية الأساسية الضرورية وذالك لتفادي المشاكل بين المستهلك وقدرته الشرائية للمواطن البسيط الذي يعيش عتبة الفقر..
وكذلك وقف إطلاق النار في سوريا ولا الناس هناك ليس بإنسان
هذه الزيادات المهولة الغير المشروعة راجع إلى (الشناقة) الذين افسدوا البلاد ولهبوا وافرغوا جيوب المواطنين.. أين هي الحكومة لمنع هذه الاحتكار…
المغرب بلد الخيرات حيث انه ينتج الخضر والفواكه بكمية تفوق الإنتاج ولاندري السبب ارتفاع هذه المواد الغذائية الأساسية ؟؟؟ هل من وراء ذالك شئ غامض لانعرف جوابه!!!!!
المواطن المغربي البسيط هو الذي يؤدي الثمن من وراء ذالك …يجب على الحكومة الجديدة أن تراعي بجدية متطلبات المواطن المغربي البسيط الذي لا يملك اي شيء سوى رحمة الله..
اعتقد ان هناك مؤامرة تستهدف المواطن المغربي البسيط من طرف المفسدون الذين افسدوا البلاد ولهبوا أموال باهضة وبها قاموا بمشاريع كبرى.ومصانع التصدير وووووووو وتركوا المواطن يتخبط في صعوبة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القاسية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
الاسعار الأساسية الضرورية للحياة مرتفعة والمحروقات كذالك والقطاني والدواجن كلها في تزايد مستمر ولانعرف إلى أي حد ستصلون بنا …الفقير لايستحمل ذالك يجب ان نقف وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان لوقف هذه الزيادات المهولة في حق المواطن المغربي البسيط..
نحن على ابواب شهر رمضان المبارك نتمنى ان تكون هناك مراقبة مشددة على جميع المحلات التجارية لمبيعات المواد الغذائية وذالك لحماية المواطنين…من هذه الزيادات المهولة في حقه….
إنها حرب تستهدف جيوب المواطنين وبالاخص الطبقة الفقيرة والكادحة التي تدهورت حالتها المعيشية الصعبة الراهنة..
يجب على الحكومة أن تتدخل للحد من هذه الزيادات المهولة في حق المواطن المغربي البسيط الذي يعيش عتبة الفقر والهشاشة على علم كثرة البطالة والتشرد مما يؤدي به التسول او ارتكاب السرقة والفوضى في البلاد وزعزعة الاستقرار بالمغرب…
الحكومة هي المسؤولة فيما يقع للمغرب من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي حسبنا الله ونعم الوكيل في عدم التصرف والتسير فاشل فاشل فاشل فاشل…
كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية في الزيادات المهولة في حق المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية يجب ان يغلق متجره حتى يكون عبرة لغيره..