لجان إقليمية تضيق الخناق على مستغلي الأزمات لتفادي ارتفاع الأسعار

2022-03-16 / 11:47 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل اللجان الإقليمية التي تم إحداثها في الآونة الأخيرة عمليات المراقبة و التفتيش في عدد من المحلات و الأسواق بتراب جهة الدار البيضاء سطات كما هو الحال بعدد من مناطق المملكة.

و زارت لجان التفتيش خلال الأيام الماضية الأسواق الأسبوعية بمدن برشيد و مديونة، و كذا سوق الجملة للخضر و الفواكه بالدار البيضاء ، حيث تم الوقوف على حقيقة الأسعار التي تباع و تسوق بها عدد من المنتوجات الاستهلاكية.

زيارات لجان التفتيش ساهمت وفق عدد من المهتمين في تضييق الخناق على الوسطاء أو ما يصطلح عليه لدى المهنيين ب”الشناقة” الذين يتسببون عادة في غلاء السلع.

و خلال الزيارات الميدانية للجان الإقليمية تم تحرير عدد من المخالفات لبعض الباعة بسبب عدم إشهارهم للوائح الأسعار المرجعية و كذا بسبب تعمد بعضهم لبيع المنتوجات بهامش ربح يفوق نصف السعر الذي تباع به.

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