وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوبن المهني
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التعليم: الإعلان عن لوائح المترشحين الأحرار لاجتياز امتحان “BTS”

2022-03-16 / 11:02 صباحًا
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هبة بريس

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه تم أمس الثلاثاء 15 ماري الجاري، الإعلان عن اللوائح الأولية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة التقني العالي (BTS) دورة 2022 على البوابة الإلكترونية للوزارة http://btslibre.men.gov.ma .

وأوضحت الوزاره، في بلاغ لها، أنه سيتم تخصيص الفترة الممتدة من 16 إلى 25 مارس 2022 لتقديم الطعون إلى مركز التكوين الذي أودع فيه المترشح ملف ترشيحه، وذلك بالنسبة للترشيحات التي لم يتم قبولها.

وأكدت الوزارة أنها ستتولى نشر اللوائح النهائية للمترشحات والمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز الامتحان المذكور يوم 30 مارس 2022.

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