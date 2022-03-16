لافروف: المعركة مستمرة لتحديد النظام العالمي الجديد

هبة بريس - وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الوضع الراهن متأزم والمعركة مستمرة لتحديد النظام العالمي الجديد.

اوضح لافروف في حديث مع قناة “ار بي كا” إن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تسير بصعوبة، مشيرا إلى أن هناك بعض الأمل للتوصل إلى حل وسط.

وقال لافروف: “أسترشد بالتقييمات التي قدمها مفاوضونا، إنهم يقولون المفاوضات تسير بصعوبة لأسباب واضحة. لكن مع ذلك، هناك أمل في التوصل إلى حل وسط”.

ووفقا له ، فإن الاجتماع مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في تركيا لا يحل محل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا التي بدأت في بيلاروس، مشيرا إلى أن كوليبا لم يطرح أي أفكار جديدة في الاجتماع في أنطاليا.

وأضاف لافروف” نحن على استعداد للبحث عن أي طرق لضمان أمن أوكرانيا والدول الأوروبية، وبالطبع روسيا، باستثناء توسع الناتو نحو الشرق”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0