مناقشة سبل تنزيل اتفاقية التوأمة بين مدينتي الداخلة وليفيري الإيطالية

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين المغرب وإيطاليا، تم يوم مساء الثلاثاء بمدينة ليفيري لقاء عمل بين رئيس بلدية الداخلة السيد راغب حرمة الله وعمدة ليفري السيد رافائيلي كوبولا.

وتمحورت المحادثات حول سبل المضي قدما في الشراكة القائمة ببن البلديتين والتي تم توقيعها في فبراير 2014 بغية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والتعاون الاقتصادي والثقافي والسياحي.

اللقاء كان ايضا مناسبة مهمة استعرض فيها الرجلين المشاريع والمبادرات التي يتعين تنفيذها من اجل اعطاء زخم جديد لهذه التوأمة من خلال تنظيم تظاهرات مشتركة وتبادل الزيارات للفاعلين الاقتصاديين والثقافيين ؛ وذلك بحضور القنصل العام للمملكة المغربية في إطار الجولة التي يقوم بها الوفد المغربي للأقاليم الجنوبية لدولة إبطاليا وخاصة إقليم نابولي .

وفي نفس الإطار للجولة التي يقوم بها الوفد المغربي، قام السيد جمال بوسيف رئيس الغرفة التجارية بالداخلة بلقاء مع نائب رئيس غرفة التجارة بنابولي والذي ابرز أهمية هذه الإتفاقية ومثيلاتها مع كروتوني وفيبو فلانشيا من حيث استفادة مدينة الداخلة من تجربة هذه البلديات في المجال السياحي والثقافي.وكما أبرز عن الإمكانيات الإقتصادية والسياحية ومؤهلات الإستثمار والمستوى المتطور والإنجازات التي تحققت بالداخلة في مجال البنية التحتية من الطرق السيارة والميناء والمطار .كما تحدث عن المخطط التنموي لجهة الداخلة واد الذهب. وعبر عن رغبته في زيارة غرفة نابولي للداخلة للوقوف عن قرب على واقع التنمية التي تشهدها الجهة.

من جهته أعرب نائب رئيس الغرفة “فابريزيو لونغو “عن سعادته بهذه الزيارة مرحبا بالوفد واستعداده للعمل والتعاون مع الغرفة وكذلك تنظيم لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين الإيطاليّين والمغاربة،كما رحب بالدعوة لزيارة الداخلة .

وتمت بالمناسبة مناقشة القضايا التي سيشتغل عليها الطرفين لتعزيز آواصر التعاون والشراكة بين الجهتين في ميادين مختفلة .

وتم كذلك الإتفاق على العمل على تنظيم النسخة الأولى من المنتدى الإقتصادي الإيطالي المغربي بحضور الشركات من الجانبين ومختلف المهنيين المعنيين .

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