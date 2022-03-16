بدءا من اليوم.. انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المغرب والكونغو

2022-03-16 / 9:53 صباحًا
1
هبة بريس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن عملية بيع تذاكر مباراة إياب الدور الحاسم من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 لكرة القدم ، التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي بمنتخب الكونغو الديمقراطية يوم 29 مارس الجاري بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، ستنطلق ابتداء من اليوم الأربعاء 16 مارس الجاري عبر البوابة الرسمية للجامعة www.frmf.ma .

و أضافت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء أنه يمكن سحب هذه التذاكر ابتداء من يوم الاثنين 21 مارس الجاري من الشبابيك التالية:

* مدينة الدار البيضاء:

• مركب بنجلون

• مركب الوازيس

• مركب النجم الرياضي البيضاوي

* مدينة الرباط:

• المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن

وسيتم فتح الشبابيك وفق التوقيت التالي:

الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.

الفترة المسائية: من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السابعة مساء.

وحددت اللجنة المنظمة أثمنة التذاكر على الشكل الآتي:

* الدرجة الثالثة: 30 درهما .

* الدرجة الثانية: 50 درهما.

* الدرجة الأولى: 100 درهما.

و أكدت الجامعة في ختام بلاغها على ضرورة الإدلاء من جهة ببطاقة التعريف الوطنية عند الشبابيك، و بوصل تأكيد البيع عند سحب التذاكر المقتناة عن طريق الأنترنيت.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كرة القدم داخل القاعة .. لقجع يدعو الى الاهتمام بالتكوين

كرة القدم داخل القاعة .. لقجع يدعو الى الاهتمام…

2022-03-15 / 9:13 مساءً
Photo of إلترات الجيش الملكي: “نحن مسؤولون على تأطير أعضائنا فقط”

إلترات الجيش الملكي: “نحن مسؤولون على تأطير أعضائنا فقط”

2022-03-15 / 3:01 مساءً
Photo of بسبب “أحداث الشغب”.. الجامعة تصدر عقوبات في حق “الجيش الملكي” و”الماص”

بسبب “أحداث الشغب”.. الجامعة تصدر عقوبات في حق “الجيش…

2022-03-14 / 5:33 مساءً
Photo of بنموسى: الرياضة في حاجة ماسة للعديد من المؤطرين والمدربين

بنموسى: الرياضة في حاجة ماسة للعديد من المؤطرين والمدربين

2022-03-14 / 5:09 مساءً
Photo of الـ”كاف” يصدم منتخب الجزائر قبل موقعة الكاميرون ضمن مونديال قطر

الـ”كاف” يصدم منتخب الجزائر قبل موقعة الكاميرون ضمن مونديال…

2022-03-14 / 4:00 مساءً
Photo of هاته هي العقوبات الحبسية الثقيلة التي تنتظر المشاركين في فوضى الرباط

هاته هي العقوبات الحبسية الثقيلة التي تنتظر المشاركين في…

2022-03-14 / 1:01 مساءً
Photo of “يشعر بالتعاسة مع فريقه”.. والد ميسي يتواصل مع برشلونة لعودة نجله

“يشعر بالتعاسة مع فريقه”.. والد ميسي يتواصل مع برشلونة…

2022-03-14 / 11:00 صباحًا
Photo of وثائق “تدحض” ادعاءات زياش ومزراوي بعدم تلقيهما الدعوة الرسمية للمشاركة مع المنتخب المغربي

وثائق “تدحض” ادعاءات زياش ومزراوي بعدم تلقيهما الدعوة الرسمية…

2022-03-13 / 9:52 مساءً
Photo of حكيم زياش يرفض العودة للمنتخب الوطني و يطلب الإعتذار من الجمهور المغرب

حكيم زياش يرفض العودة للمنتخب الوطني و يطلب الإعتذار…

2022-03-13 / 7:13 مساءً
Photo of كأس العرش لكرة القدم ..فريق الجيش الملكي يغادر المنافسة على يد ضيفه المغرب الفاسي

كأس العرش لكرة القدم ..فريق الجيش الملكي يغادر المنافسة…

2022-03-13 / 6:43 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق