بدءا من اليوم.. انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المغرب والكونغو

هبة بريس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن عملية بيع تذاكر مباراة إياب الدور الحاسم من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 لكرة القدم ، التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي بمنتخب الكونغو الديمقراطية يوم 29 مارس الجاري بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، ستنطلق ابتداء من اليوم الأربعاء 16 مارس الجاري عبر البوابة الرسمية للجامعة www.frmf.ma .

و أضافت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء أنه يمكن سحب هذه التذاكر ابتداء من يوم الاثنين 21 مارس الجاري من الشبابيك التالية:

* مدينة الدار البيضاء:

• مركب بنجلون

• مركب الوازيس

• مركب النجم الرياضي البيضاوي

* مدينة الرباط:

• المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن

وسيتم فتح الشبابيك وفق التوقيت التالي:

الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.

الفترة المسائية: من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السابعة مساء.

وحددت اللجنة المنظمة أثمنة التذاكر على الشكل الآتي:

* الدرجة الثالثة: 30 درهما .

* الدرجة الثانية: 50 درهما.

* الدرجة الأولى: 100 درهما.

و أكدت الجامعة في ختام بلاغها على ضرورة الإدلاء من جهة ببطاقة التعريف الوطنية عند الشبابيك، و بوصل تأكيد البيع عند سحب التذاكر المقتناة عن طريق الأنترنيت.

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