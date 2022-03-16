الملك محمد السادس

الملك يعزي العاهل السعودي إثر وفاة الأميرة نورة بنت فيصل

2022-03-16 / 9:38 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العـزيـز آل سعـود، عـاهـل المملكة العـربيـة السعـوديـة ، إثر وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” تلقيت ببالغ التأثر والأسى، النبأ المحزن لوفاة المشمولة بعفو الله ورضاه، المرحومة صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود، أحسن الله قبولها إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان”.

وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب جلالة الملك لخادم الحرمين الشريفين ومن خلاله لكافة أفراد أسرته الملكية الجليلة، “عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، في هذا المصاب الجلل، سائلا الله تعالى أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتغمد فقيدتكم العزيزة بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنها فسيح جنانه”.

وأضاف جلالة الملك “وإذ أشاطركم أحزانكم في هذا الرزء الفادح، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يحفظكم وأسرتكم الملكية الشقيقة من كل مكروه، وأن يديم عليكم أردية الصحة والعافية وطول العمر، فإني أرجو أن تتفضلوا، خادم الحرمين الشريفين وأخي الأعز الأكرم، بقبول أصدق مشاعر تعاطفي وتضامني”.

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