الرئيس الأوكراني: مواقف طرفي التفاوض تبدو أكثر واقعية
هبة بريس - وكالات
قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في رسالة بالفيديو على “تلغرام” إن مواقف الطرفين في المفاوضات بين كييف وموسكو تبدو أكثر واقعية.
وقال زيلينسكي بهذا الشأن: “الاجتماعات مستمرة، كما علمت، تبدو المواقف في المحادثات أكثر واقعية. ولكن لا يزال هناك وقت لاتخاذ القرارات لتكون في مصلحة أوكرانيا”.
وفي وقت سابق، أعلن عضو الوفد الأوكراني ديفيد أراخاميا استئناف المفاوضات مع الجانب الروسي، فيما أعلن مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، إنهم سيستمرون يوم الأربعاء.
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19 تعليقات
سياسة الكتلة الواحدة يجب ان ينتهي ويجب انتهاء حلف الناتو اللعين والهيمنة الاميركية من اجل زرع حياة طبيعية بين الدول..
ما فعله بوتن يعجز عن فعله كل حكام العرب أظهر العالم كله كذب ونفاق الإنسانية المزعومة واصلت ان روسيا قادرة في فعل كل شيء .
هذا الصراع سيتطور بلا شك، وسيؤدي الى عواقب ستكن مخزية للجميع، ستكن مدمرة اقتصاديا واخلاقيا وسياسيا وانسانيا..
الأسلحة التي تحارب بها روسيا حاليا فهي مجرد بث تجريبي لعتادها القديم الاتحاد السفياتي اما الأسلحة الحديثة مخبأة لغرض أهم هو التحرك الغربي..
اوكرانيا هي الخاسرة،الحرب فوق اراضيها ،نزوح الاكرانيين الى الدول المجاورة تدمير البيوت،تحييد المطارات والموانئ التي تصدر الحديد والقمح..
الدفاع عن النفس من حق اوكرانيا، وروسيا دولة معتدية ..
بايدن والغرب الذين يلعبون بالشعوب هم في خطر كبير أمام الخطر الروسي ان شاء الله يدمرهم وتنشأ قوة عالمية جديدة..
الخوف من أمريكا و روسيا أكثر من خوف الله سبحانه وتعالى وقلة الايمان لا حول ولا قوة إلا بالله و بزيادة يدفعون مقابل الحماية قمة الاهانة والانحطاط..
على العرب ان ينضموا الى روسيا الان للتخلض من هيمنة أمريكا وأوروبا التي غزت الدول الفقيرة والضعيفة واستعمرتها ونهبتها وتعمل على عدم استقرارها ..
نتمنى تكثيف الجهود والوصول الى حل توافقي لانهاء هاته الحرب الخاسرة..
اللهم احفظ الناس الذين لا ذنب لهم في الصراعات السياسية والاقتصادية في جميع انحاء العالم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل..
الحل الذي تريده روسيا ان تصبح أوكرانيا تحت رعاية روسيا المشكلة لدى الغرب فقط….
يجب على الطرفين الوصول الى حل سلمي ووقف اطلاق النار..
نحن مع وقف هاته الحرب التي شردت الآلاف من المواطنين وقطعت علاقاتهم ونامل ان يتواصلا الى حل سلمي ومرضي..
اللهم اضرب الضالمين بعضهم بعضا واخرجنا منهم سالمين..
الغرب لن سينجحوا مع روسيا في التوصل إلى مفاوضات لانهم تعلموا الدرس جيدا منذ الحرب العالمية ثانية و منذ سقوط الاتحاد السوفياتي في تسعينات القرن الماضي..
حرب روسيا وأكرانيا حصدت أرواحا كبيرة وخسائر في الاقتصاد الذي اثرت فيه كبيرا ..
روسيا ما فعلته فقط هو ضم روسيا الى اراضيها وابعاد خطر حلف الناتو على اراضيها..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..