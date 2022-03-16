الرئيس الأوكراني: مواقف طرفي التفاوض تبدو أكثر واقعية

2022-03-16 / 9:22 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في رسالة بالفيديو على “تلغرام” إن مواقف الطرفين في المفاوضات بين كييف وموسكو تبدو أكثر واقعية.

وقال زيلينسكي بهذا الشأن: “الاجتماعات مستمرة، كما علمت، تبدو المواقف في المحادثات أكثر واقعية. ولكن لا يزال هناك وقت لاتخاذ القرارات لتكون في مصلحة أوكرانيا”.

وفي وقت سابق، أعلن عضو الوفد الأوكراني ديفيد أراخاميا استئناف المفاوضات مع الجانب الروسي، فيما أعلن مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، إنهم سيستمرون يوم الأربعاء.

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‫19 تعليقات

  4. الأسلحة التي تحارب بها روسيا حاليا فهي مجرد بث تجريبي لعتادها القديم الاتحاد السفياتي اما الأسلحة الحديثة مخبأة لغرض أهم هو التحرك الغربي..

  5. اوكرانيا هي الخاسرة،الحرب فوق اراضيها ،نزوح الاكرانيين الى الدول المجاورة تدمير البيوت،تحييد المطارات والموانئ التي تصدر الحديد والقمح..

  8. الخوف من أمريكا و روسيا أكثر من خوف الله سبحانه وتعالى وقلة الايمان لا حول ولا قوة إلا بالله و بزيادة يدفعون مقابل الحماية قمة الاهانة والانحطاط..

  9. على العرب ان ينضموا الى روسيا الان للتخلض من هيمنة أمريكا وأوروبا التي غزت الدول الفقيرة والضعيفة واستعمرتها ونهبتها وتعمل على عدم استقرارها ..

  11. اللهم احفظ الناس الذين لا ذنب لهم في الصراعات السياسية والاقتصادية في جميع انحاء العالم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل..

  16. الغرب لن سينجحوا مع روسيا في التوصل إلى مفاوضات لانهم تعلموا الدرس جيدا منذ الحرب العالمية ثانية و منذ سقوط الاتحاد السوفياتي في تسعينات القرن الماضي..

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