الرئيس الأوكراني: مواقف طرفي التفاوض تبدو أكثر واقعية
هبة بريس - وكالات
قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في رسالة بالفيديو على “تلغرام” إن مواقف الطرفين في المفاوضات بين كييف وموسكو تبدو أكثر واقعية.
وقال زيلينسكي بهذا الشأن: “الاجتماعات مستمرة، كما علمت، تبدو المواقف في المحادثات أكثر واقعية. ولكن لا يزال هناك وقت لاتخاذ القرارات لتكون في مصلحة أوكرانيا”.
وفي وقت سابق، أعلن عضو الوفد الأوكراني ديفيد أراخاميا استئناف المفاوضات مع الجانب الروسي، فيما أعلن مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، إنهم سيستمرون يوم الأربعاء.
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4 تعليقات
سياسة الكتلة الواحدة يجب ان ينتهي ويجب انتهاء حلف الناتو اللعين والهيمنة الاميركية من اجل زرع حياة طبيعية بين الدول..
ما فعله بوتن يعجز عن فعله كل حكام العرب أظهر العالم كله كذب ونفاق الإنسانية المزعومة واصلت ان روسيا قادرة في فعل كل شيء .
هذا الصراع سيتطور بلا شك، وسيؤدي الى عواقب ستكن مخزية للجميع، ستكن مدمرة اقتصاديا واخلاقيا وسياسيا وانسانيا..
الأسلحة التي تحارب بها روسيا حاليا فهي مجرد بث تجريبي لعتادها القديم الاتحاد السفياتي اما الأسلحة الحديثة مخبأة لغرض أهم هو التحرك الغربي..