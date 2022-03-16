الرئيس الأوكراني: مواقف طرفي التفاوض تبدو أكثر واقعية

2022-03-16 / 9:22 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في رسالة بالفيديو على “تلغرام” إن مواقف الطرفين في المفاوضات بين كييف وموسكو تبدو أكثر واقعية.

وقال زيلينسكي بهذا الشأن: “الاجتماعات مستمرة، كما علمت، تبدو المواقف في المحادثات أكثر واقعية. ولكن لا يزال هناك وقت لاتخاذ القرارات لتكون في مصلحة أوكرانيا”.

وفي وقت سابق، أعلن عضو الوفد الأوكراني ديفيد أراخاميا استئناف المفاوضات مع الجانب الروسي، فيما أعلن مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، إنهم سيستمرون يوم الأربعاء.

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‫4 تعليقات

  4. الأسلحة التي تحارب بها روسيا حاليا فهي مجرد بث تجريبي لعتادها القديم الاتحاد السفياتي اما الأسلحة الحديثة مخبأة لغرض أهم هو التحرك الغربي..

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