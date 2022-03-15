القضاء الإسرائيلي يمنع ترحيل اللاجئين الأوكرانيين

هبة بريس _ وكالات

قضت محكمة إسرائيلية بمنع ترحيل اللاجئين القادمين من أوكرانيا أو مطالبتهم بالوفاء بشروط مسبقة قبل وصولهم إلى إسرائيل.

وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية تبنت خطا متشددا في مواجهة تدفق اللاجئين الأوكرانيين، قبل أن تتراجع تحت ضغط الرأي العام والانتقادات المتزايدة داخل الحكومة نفسها.

وأعلنت وزيرة الداخلية إيليت شاكيد عضو حزب “يمينا” اليميني القومي الأحد أنه لن يتم فرض نظام الحصص على لاجئين لديهم أفراد من عائلاتهم في إسرائيل.

لكن وسائل إعلام عبرية ذكرت أن مئات من اللاجئين القادمين من أوكرانيا ما زالوا هدفا لإجراءات الطرد، وقدم البعض شكاوى بمساعدة السفارة الأوكرانية في تل أبيب.

ووفق بيانات وزارة الهجرة الإسرائيلية وصل أكثر من 9100 أوكراني إلى إسرائيل

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0