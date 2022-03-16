بعد تأجيله لسنتين.. تنظيم مهرجان مراكش الدولي شهر نونبر القادم

2022-03-16 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس

تُنظم الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، خلال الفترة الممتدة مابين 11 و19 نونبر 2022، وذلك بعد تأجيلها لسنتين متتاليين بسبب وباء كوفيد 19، بحسب ما أفاد به منظمو المهرجان.

وأوضح بلاغ لمؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، أن المهنيين وعشاق السينما من جميع أنحاء العالم سيكونون على موعد مع الدورة التاسعة عشرة للمهرجان خلال الفترة ما بين 11 و 19 نونبر المقبل.

وتابع المصدر ذاته، “أنه بعد تأجيلها لسنتين متتاليتين بسبب الجائحة الحالية، ستقام النسخة القادمة من المهرجان وفق نسق يراعي تطور الوضع الصحي في المغرب والعالم”.

يذكر أن النسخة الـ 18 من المهرجان، كانت قد اختتمت بمنح نجمة مراكش الذهبية للفيلم الكولومبي (وادي الأرواح) “Valley of souls” لمخرجه نيكولايس رينكون جيل، من قبل رئيسة لجنة التحكيم، الممثلة السكتلندية تيلدا سوينتون.

وكانت مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش قد نظمت سنتي 2020 و2021، النسختين الثالثة والرابعة من ورشات الأطلس بصيغة رقمية. وواكبت “ورشات الأطلس”، التي أحدثت سنة 2018، والتي تدعم المهنيين العرب والأفارقة، 88 مشروعا وفيلما توج معظمها في مهرجانات سينمائية مرموقة.

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