Shalanda Young, director of the Office of Management and Budget (OMB) nominee for US President Joe Biden, listens during a Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee confirmation hearing in Washington, DC, on February 1, 2022. (Photo by Al Drago / POOL / AFP)

تعين أول أميركية من أصول أفريقية لإدارة مكتب الميزانية بالبيت الأبيض

2022-03-15 / 10:45 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أصبحت، شالاندا يونغ، الثلاثاء، أول امرأة أميركية من أصول أفريقية تقود مكتب الميزانية في البيت الأبيض بعد أن أقر مجلس الشيوخ تعيينها في المنصب بدعم من الحزبين، وكانت نتيجة التصويت 61 صوتا مقابل 36 صوتا.

وشغلت يونغ منصب المدير بالنيابة لمكتب الإدارة والميزانية خلال العام الماضي، وتم تأكيدها في مارس الماضي من قبل مجلس الشيوخ للعمل كنائبة للمدير وصعدت في المنصب بعد سحب ترشيح، نيرا تاندن، التي لم يكن لديها ما يكفي من الدعم في مجلس الشيوخ.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، عن يونغ إنها “عضو بارز في حكومة الرئيس التاريخية حطم سقفا زجاجيا آخر”، بحسب CNN.

وقال شومر في خطاب في مجلس الشيوخ، قبل التصويت، “ما كان ينبغي أن يستغرق الأمر كل هذا الوقت لتأكيد شخص مؤهل بشكل واضح مثل شالاندا يونغ، لقد كانت تقود المكتب منذ ما يقرب من عام، كما أنها تعرف عمليات الميزانية والاعتمادات مثل الجزء الخلفي من يدها”.

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