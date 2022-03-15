تركيا.. إنقاذ 105 مهاجرين غير نظاميين غربي البلاد

2022-03-15 / 10:42 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أنقذ خفر السواحل التركي 105 مهاجرين غير نظاميين أجبرتهم القوات اليونانية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، قبالة سواحل ولايات آيدن وجناق قلعة وباليكسير غربي البلاد.

وأشار بيان صادر عن خفر السواحل، إلى أنه “وصلت طواقمنا معلومات تفيد بوجود مجموعة مهاجرين غير نظاميين على متن قارب مطاطي قبالة سواحل منطقة أيواليق بولاية باليكسير”.

وأضاف: “توجهت الفرق على الفور إلى المنطقة وتمكنت من إنقاذ 36 مهاجرا دفعت القوات اليونانية قاربهم باتجاه المياه الإقليمية التركية”.

وتابع: “كما تلقت فرق خفر السواحل بولاية آيدن نداء استغاثة من مهاجرين كانوا على متن قارب مطاطي قبالة سواحل منطقة “قوش أداسي”، فتوجهت على الفور إلى الموقع”.

وأشار إلى أن “فرقنا تمكنت من إنقاذ 36 مهاجرا يحملون جنسيات أجنبية، أرغمتهم القوات اليونانية على العودة إلى المياه التركية”.

وأوضح، أن فرق خفر السواحل رصدت بولاية جناق قلعة مجموعة مهاجرين كانوا على متن قارب مطاطي قبالة سواحل منطقة “أيواجيق”، حيث أنقذت 33 مهاجرا يحملون جنسيات أجنبية.

ونقلت الفرق المهاجرين إلى البر التركي، وأحالتهم إلى مديريات الهجرة في الولايات

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