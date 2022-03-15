بيع حاملة طائرات أمريكية بأقل من دولار

2022-03-15 / 9:56 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

كشفت تقارير صحفية أن حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس كيتي هاوك” التي كانت رمزا من رموز القوة العسكرية الأمريكية، سينتهي بها الأمر عما قريب في موقع للخردة بولاية تكساس.

وبحسب شبكة “سي إن إن” فإن السفينة بيعت بسعر رمزي يقل عن دولار واحد لشركة “إنترناشيونال شيب بريكينغ ليميتيد” المختصة في تفكيك السفن.

وذكر المصدر أن الناقلة كانت تمخر المحيطين الهادئ والهندي في عدة مهام عسكرية أبرزها حرب فيتنام، كما نجت من حادث اصطدام مع غواصة تابعة للاتحاد السوفياتي.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زعماء أوروبيون في كييف رغم القصف الروسي للعاصمة الأوكرانية

زعماء أوروبيون في كييف رغم القصف الروسي للعاصمة الأوكرانية

2022-03-15 / 9:36 مساءً
Photo of رغم الحرب …ماكرون يبيع معدات عسكرية لروسيا

رغم الحرب …ماكرون يبيع معدات عسكرية لروسيا

2022-03-15 / 8:52 مساءً
Photo of البنتاغون: الروس والأوكرانيون يحتفظون بـ 90 % من قوتهم القتالية

البنتاغون: الروس والأوكرانيون يحتفظون بـ 90 % من قوتهم…

2022-03-15 / 8:23 مساءً
Photo of مجلس النواب العراقي يعلن موعد انتخاب رئيس للدولة.. وأسماء المرشحين

مجلس النواب العراقي يعلن موعد انتخاب رئيس للدولة.. وأسماء…

2022-03-15 / 7:31 مساءً
Photo of لمناقشة اجتياح أوكرانيا.. بايدن يتجه إلى بروكسل

لمناقشة اجتياح أوكرانيا.. بايدن يتجه إلى بروكسل

2022-03-15 / 7:01 مساءً
Photo of الثاني خلال أسبوع.. إسبانيا تحتجز يختا لرجل أعمال روسي

الثاني خلال أسبوع.. إسبانيا تحتجز يختا لرجل أعمال روسي

2022-03-15 / 5:42 مساءً
Photo of روسيا تفرض عقوبات على جو بايدن وبلينكن وهيلاري كلينتون وآخرين

روسيا تفرض عقوبات على جو بايدن وبلينكن وهيلاري كلينتون…

2022-03-15 / 5:03 مساءً
Photo of زيلينسكي: “أوكرانيا سمعت أنها لن تنضم للناتو.. هذا صحيح “

زيلينسكي: “أوكرانيا سمعت أنها لن تنضم للناتو.. هذا صحيح…

2022-03-15 / 3:44 مساءً
Photo of الرئيس الأوكراني يوقع قانونا يجرم التعامل مع روسيا

الرئيس الأوكراني يوقع قانونا يجرم التعامل مع روسيا

2022-03-15 / 1:00 مساءً
Photo of الكرملين: لم تنجح أمريكا في “سحق الاقتصاد الروسي”

الكرملين: لم تنجح أمريكا في “سحق الاقتصاد الروسي”

2022-03-15 / 12:08 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق