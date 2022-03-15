بيع حاملة طائرات أمريكية بأقل من دولار

هبة بريس _ وكالات

كشفت تقارير صحفية أن حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس كيتي هاوك” التي كانت رمزا من رموز القوة العسكرية الأمريكية، سينتهي بها الأمر عما قريب في موقع للخردة بولاية تكساس.

وبحسب شبكة “سي إن إن” فإن السفينة بيعت بسعر رمزي يقل عن دولار واحد لشركة “إنترناشيونال شيب بريكينغ ليميتيد” المختصة في تفكيك السفن.

وذكر المصدر أن الناقلة كانت تمخر المحيطين الهادئ والهندي في عدة مهام عسكرية أبرزها حرب فيتنام، كما نجت من حادث اصطدام مع غواصة تابعة للاتحاد السوفياتي.

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