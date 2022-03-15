زعماء أوروبيون في كييف رغم القصف الروسي للعاصمة الأوكرانية

هبة بريس _ وكالات

سافر ثلاثة رؤساء حكومات أوروبية إلى كييف بالقطار، اليوم الثلاثاء، في إظهار للتضامن مع أوكرانيا، حتى في ظل تعرض العاصمة لقصف جوي ومدفعي روسي.

ترمز زيارة زعماء بولندا وسلوفينيا وجمهورية التشيك إلى كييف إلى نجاح أوكرانيا حتى الآن في صد هجوم تعتقد الدول الغربية أن هدفه كان السيطرة على المدينة قبل أسابيع.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي: “من واجبنا أن نكون حيث يُصنع التاريخ. لأن الأمر لا يتعلق بنا، بل بمستقبل أولادنا الذين يستحقون العيش في عالم خال من الاستبداد”.

وقال مسؤولون من التشيك وبولندا إنه تم تنسيق المهمة مع الاتحاد الأوروبي ووافق عليها زعماء الاتحاد في قمة الأسبوع الماضي. غير أن مسؤولاً في بروكسل قال إن الرحلة تشكل “مخاطر أمنية جسيمة، وربما تهدد المفاوضات”.

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