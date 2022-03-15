كرة القدم داخل القاعة .. لقجع يدعو الى الاهتمام بالتكوين

دعا رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، اليوم الأربعاء في سلا ، مدربي كرة القدم داخل القاعة، إلى الاهتمام بالتكوين باعتباره ركيزة أساسية لتطوير اللعبة.

وأضاف لقجع في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال الدورة التكوينية لمدربي كرة القدم داخل القاعة من المستوى العالي ، التي يحتضنها مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة ( سلا) أن التكوين من شأنه المساهمة ايضا في تحضير و إعداد جيل جديد يأخذ المشعل من سابقه.

وأبرز أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عملت على انشاء منتخبات وطنية ذكورا واناثا لكرة القدم داخل القاعة في فئة الشباب لتوسيع القاعدة والاهتمام بالفئات الشابة، باعتبارها مستقبل كرة القدم الوطنية.

من جانبه، أكد بيني مورس، خبير الاتحاد الدولي لكرة القدم في كرة القدم داخل القاعة، أن الجامعة تراهن كثيرا على تطوير هذا النوع الرياضي من خلال برمجة العديد من الدورات التكوينية لفائدة المدربين للرفع من مستواهم، الشيء الذي سيساعد اللاعبين على تطوير ملكاتهم التقنية والتكتيكية.

وأبرز الخبير الدولي في تدخله، انخراط الإدارة التقنية الوطنية -قطب كرة القدم داخل القاعة، في مسلسل الرفع من مستوى المدربين المغاربة، مؤكدا أن المغرب يعد من البلدان الرائدة التي تهتم بهذا النوع الرياضي.

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