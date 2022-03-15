فوزي لقجع

كرة القدم داخل القاعة .. لقجع يدعو الى الاهتمام بالتكوين

2022-03-15 / 9:13 مساءً
0

دعا رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، اليوم الأربعاء في سلا ، مدربي كرة القدم داخل القاعة، إلى الاهتمام بالتكوين باعتباره ركيزة أساسية لتطوير اللعبة.

وأضاف لقجع في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال الدورة التكوينية لمدربي كرة القدم داخل القاعة من المستوى العالي ، التي يحتضنها مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة ( سلا) أن التكوين من شأنه المساهمة ايضا في تحضير و إعداد جيل جديد يأخذ المشعل من سابقه.

وأبرز أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عملت على انشاء منتخبات وطنية ذكورا واناثا لكرة القدم داخل القاعة في فئة الشباب لتوسيع القاعدة والاهتمام بالفئات الشابة، باعتبارها مستقبل كرة القدم الوطنية.

من جانبه، أكد بيني مورس، خبير الاتحاد الدولي لكرة القدم في كرة القدم داخل القاعة، أن الجامعة تراهن كثيرا على تطوير هذا النوع الرياضي من خلال برمجة العديد من الدورات التكوينية لفائدة المدربين للرفع من مستواهم، الشيء الذي سيساعد اللاعبين على تطوير ملكاتهم التقنية والتكتيكية.

وأبرز الخبير الدولي في تدخله، انخراط الإدارة التقنية الوطنية -قطب كرة القدم داخل القاعة، في مسلسل الرفع من مستوى المدربين المغاربة، مؤكدا أن المغرب يعد من البلدان الرائدة التي تهتم بهذا النوع الرياضي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إلترات الجيش الملكي: “نحن مسؤولون على تأطير أعضائنا فقط”

إلترات الجيش الملكي: “نحن مسؤولون على تأطير أعضائنا فقط”

2022-03-15 / 3:01 مساءً
Photo of بسبب “أحداث الشغب”.. الجامعة تصدر عقوبات في حق “الجيش الملكي” و”الماص”

بسبب “أحداث الشغب”.. الجامعة تصدر عقوبات في حق “الجيش…

2022-03-14 / 5:33 مساءً
Photo of بنموسى: الرياضة في حاجة ماسة للعديد من المؤطرين والمدربين

بنموسى: الرياضة في حاجة ماسة للعديد من المؤطرين والمدربين

2022-03-14 / 5:09 مساءً
Photo of الـ”كاف” يصدم منتخب الجزائر قبل موقعة الكاميرون ضمن مونديال قطر

الـ”كاف” يصدم منتخب الجزائر قبل موقعة الكاميرون ضمن مونديال…

2022-03-14 / 4:00 مساءً
Photo of هاته هي العقوبات الحبسية الثقيلة التي تنتظر المشاركين في فوضى الرباط

هاته هي العقوبات الحبسية الثقيلة التي تنتظر المشاركين في…

2022-03-14 / 1:01 مساءً
Photo of “يشعر بالتعاسة مع فريقه”.. والد ميسي يتواصل مع برشلونة لعودة نجله

“يشعر بالتعاسة مع فريقه”.. والد ميسي يتواصل مع برشلونة…

2022-03-14 / 11:00 صباحًا
Photo of وثائق “تدحض” ادعاءات زياش ومزراوي بعدم تلقيهما الدعوة الرسمية للمشاركة مع المنتخب المغربي

وثائق “تدحض” ادعاءات زياش ومزراوي بعدم تلقيهما الدعوة الرسمية…

2022-03-13 / 9:52 مساءً
Photo of حكيم زياش يرفض العودة للمنتخب الوطني و يطلب الإعتذار من الجمهور المغرب

حكيم زياش يرفض العودة للمنتخب الوطني و يطلب الإعتذار…

2022-03-13 / 7:13 مساءً
Photo of كأس العرش لكرة القدم ..فريق الجيش الملكي يغادر المنافسة على يد ضيفه المغرب الفاسي

كأس العرش لكرة القدم ..فريق الجيش الملكي يغادر المنافسة…

2022-03-13 / 6:43 مساءً
Photo of طنجة ..توفيق العلام وفاطمة الزهراء كردادي يفوزان بسباق “الغابة الدبلوماسية” (فيديو)

طنجة ..توفيق العلام وفاطمة الزهراء كردادي يفوزان بسباق “الغابة…

2022-03-13 / 6:32 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق