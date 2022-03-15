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البنتاغون: الروس والأوكرانيون يحتفظون بـ 90 % من قوتهم القتالية

2022-03-15 / 8:23 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن القوات الروسية لاتزال على بعد حوالي 15 إلى 20 كيلومترا إلى الشمال الغربي وحوالي 20 إلى 30 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة كييف، التي قال إنها “تتعرض للقصف بنيران طويلة المدى مع تزايد وتيرة استهداف التجمعات السكنية”.

وقال المسؤول: “لا تقدم أو تقدم محدود للقوات البرية الروسية لاسيما على جبهة كييف” مؤكدا أن الجيش الأوكراني لايزال يدافع عنها.

وأضاف أنه لايزال يسيطر على بروفاري ولاتزال ماريوبول معزولة وتتعرض للقصف العنيف، بينما لم يتم رصد أي تحرك واضح تجاه ميكولايف أو محاولات لتجاوزها.

وقدر احتفاظ الروس والأوكرانيين بنحو 90 في المئة من قوتهم القتالية المتاحة.

وأكد أن الولايات المتحدة لم تلحظ أية تحركات روسية أو نقل إمدادات من مناطق روسية باتجاه أوكرانيا “ولكن لدينا سبب للاعتقاد بأن الروس يفكرون في خيارات مختلفة لتوفير الإمدادات”.

“ولا توجد إشارات على أن بيلاروس تنشر قوات في أوكرانيا أو تستعد للقيام بذلك”، وفق المسؤول الأميركي.

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