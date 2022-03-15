A handout picture released by the Iraqi Prime Minister's Media Office on February 7, 2022 shows a few Iraqi lawmakers attending a scheduled parliament session in Baghdad to choose a new president for Iraq, with most major political blocs boycotting it. - The sweeping no-show deepens a political crisis in the war-scarred country which, almost four months after a general election, still hasn't chosen a new prime minister. The assembly vote had been set for noon for the head of state -- a post with a four-year mandate held by convention by a member of Iraq's Kurdish minority, and currently occupied by Barham Saleh. (Photo by IRAQI PRIME MINISTER MEDIA OFFICE / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / IRAQI PRIME MINISTER'S PRESS OFFICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

مجلس النواب العراقي يعلن موعد انتخاب رئيس للدولة.. وأسماء المرشحين

2022-03-15 / 7:31 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلن مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، قائمة جديدة تضم أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، كما حدد موعد الجلسة المقررة لانتخاب رئيس للدولة.

وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، إنه “تقرَّر تحديد يوم السبت الموافق 26 آذار (مارس) موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية”، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وكشف مجلس النواب قائمة جديدة للمرشحين لمنصب الرئاسة تضم 40 اسما، استوفوا الشروط، وذكر الحلبوسي في بيانه أن 45 مرشحا تقدموا لمنصب رئيس الجمهورية، لكن استبعد منهم خمسة لأسباب تتعلق بشمولهم بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة وأسباب أخرى تتعلق بشهاداتهم الجامعية.

وأورد المجلس قائمة المرشحين لمنصب الرئاسة كاتالي:

1- خالد صديق عزيز محمد
2- فيصل محسن عبود صياد الكلابي
3- شهاب أحمد عبد الله علي النعيمي
4- حسين أحمد هاشم وداعة الصافي
5- أحمد موح عمران شبين الربيعي
6- أحمد يحيى جاسم جويد الساعدي
7- صباح صالح سعيد عبدالملك
8- كاظم خضير عباس حسن داوغنة
9- رزكار محمد أمين حمه سعيد رمضان
10- لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب محمد
11- ريبوار أورحمن وستاصالح عارف
12- حمزة بريسم ثجيل مصحب المعموري
13- حسين محسن علوان حسين الحسني
14- عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد
15- عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي
16- برهم أحمد صالح أحمد
17- ثائر غانم محمد علي العثمان
18- إقبال عبد الله أمين حسن حيلاوي
19- خديجة خدايخش أسد قلاوس
20- جبار حسن جاسم عبود
21- هادي عبد الحسين صدام محمد الفريجي
22- رعد خضير دفاك صايل الجنابي
23- ئوميد عبد السلام قادر طه بالاني
24- ريبر أحمد خالد زبير
25- حيدر رشيد عبد الرزاق كعيد الطائي
26- كمال عزيز محمد رحيم قيتولي
27- جمال كبسون حميد عباس
28- أحمد خليل خضير خليل كاخوري
29- ظافر عبد الأمير جبار عبود القريشي
30- أحمد ساجت هاشم حسن العامري
31- محمد عبيد جدوع عبد الله
32- علي عبد حمد داود
33- عمر أحمد كريم حسن به رزنجي
34- فائزة جبار محمد باباخان
35- سعد جميل ناصر مراد الفيلي
36- علي عباس رسن سنيد الكرعاني
37- طه حمه رشيد عبد الرحمن حمه أمين
38- فتحية فتح الله حسن كاكةي
39- خالد مصطفى حسين شريف
40- عبد العزيز أحمد محمد خلف الجبوري

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