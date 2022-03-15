لمناقشة اجتياح أوكرانيا.. بايدن يتجه إلى بروكسل

هبة بريس _ وكالات

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيجتمع مع قادة حلف شمال الأطلسي “الناتو” والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، بروكسل، لمناقشة الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وذكرت ساكي في مؤتمر صحفي أن بايدن سيتجه إلى بروكسل، للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي الاستثنائية وقمة الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن “الرئيس بايدن سينضم بعد غد الخميس إلى اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل”.

وأكدت ساكي أن “الضغوط على الشخصيات الروسية النافذة أحدثت تأثيرا”

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية تتقاسم المعلومات مع كندا وبريطانيا لملاحقة الأصول المالية للشخصيات الروسية المعنية بالعقوبات.

وأكدت ساكي أن التضخم ارتفع بشكل كبير في روسيا في ظل العقوبات الغربية التي فرضت عليها بسبب اجتياحها أوكرانيا، وذكرت أن التوقعات تشير إلى بلوغه نسبة 20 في المئة بحلول نهاية العام.

وشددت المسؤولة الأميركية أن الولايات المتحدة مستمرة في محاولة تسريع إيصال المساعدات إلى أوكرانيا.

وأكدت ساكي أن “الرئيس بايدن ما زال يعتقد أن فرض حظر جوي فوق أوكرانيا سيمثل خطوة تصعيدية في الأزمة”.

وأعلنت السفيرة الأميركية لدى “الناتو”، جوليان سميث، عبر تويتر أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن سيشارك في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي.

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