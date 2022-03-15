وفد إسباني يتقدمه قنصل المملكة بمورسيا يحل بطرفاية…

هبة بريس-أشعبان لحبيب

شهد متحف الطيار الفرنسي أنطوان دو سانت اكزيبيري بمدينة طرفاية زوال اليوم الثلاثاء، زيارة وفد إسباني شملت إقليم طرفاية بعد إقليم العيون، الزيارة تأتي لأجل الإطلاع عن كثب على مظاهر التنمية التي تشهدها جهة العيون الساقية الحمراء، والاقاليم التابعة لها السمارة العيون طرفاية في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

الوفد الهام الذي يزور جهة العيون و طرفاية، جاء بمبادرة من مركز الساقية الحمراء للدراسات والأبحاث، وبتنسيق مع قنصلية المملكة المغربية بمورسيا الإسبانية، وكذا جمعية مورسيا للطلح، والذي يضم صحفيين وباحثين وأساتدة جامعين، من بينهم أنطونيو فيسينتي فراي سانشيز، مؤرخ وأستاذ جامعي بجامعة مورسيا، وغونزالو سانشيز الفاريز كاستيلانوس، مصور – مصمم، وباولينو روس، صحفي بالراديو الجهوي لمورسيا.

حيث قام هذا الوفد، الذي يتقدمه الدبلوماسي قنصل المملكة المغربية في مورسيا الإسبانية، سيدي محمد بيد الله بزيارة لمحمية النعيلة الطبيعية، ومتحف طرفاية، وكذا ميناء طرفاية المرفأ السياحي والتجاري الجديد، وكذا الطريق الساحلية.

كما قام الوفد رفقة قنصل المملكة المغربية بمورسيا، بزيارة لمواقع النقوش الصخرية، وكذا المواقع الأثرية بالمنطقة، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع السلطات والفاعلين المحليين.

زيارة الوفد الاسباني لجهة العيون الساقية الحمراء، والاقاليم العيون، طرفاية السمارة. يأتي في إطار استكشاف النمو العمراني والاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده جهة العيون الساقية الحمراء.

كما ستتم أيضا خلال هذه الزيارة، توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية التفاعل بمورسيا، و مركز الساقية الحمراء للدراسات والأبحاث بالعيون، وجمعية ميران لحماية التراث بالسمارة للتعريف والبحث حول المواقع الأثرية والطبيعية بجهة العيون الساقية الحمراء.

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