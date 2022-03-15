قضية دخول زعيم البوليساريو لإسبانيا … “سانشيز أدار العملية”

هبة بريس _ الرباط

في معطى جديد حول قضية ادخال ” غالي ” لاسبانيا سرا وباوراق مزورة تأكد ان الشخص الذي قاد العملية لم يكن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز

وحسب ما اوردته صحيفة “إلموندو” فالأمر تم عبر 3 وزارات هي الخارجية والداخلية والدفاع حسب قاضي التحقيق بمحكمة سرقسطة المُكلف بالملف، رافاييل لاسالا،

وتقول الصحيفة ان الرسالة الجوابية لقاضي التحقيق المرسلة الى المدعي العام تؤكد “إن الأشخاص الذين يوجدون على رأس كل واحدة من الوزارات السالفة لا يوجهون تعليمات أو أوامر للوزارتين الأخريين، وقد كانت الإجراءات فيما بينها فورية ومُنسقة، وهو ما يعني قانونا أن رئيس الحكومة هو الموجه لهذا العمل المشترك”، مضيفا أن “القرار النهائي صادر عن رئيس الحكومة”.

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