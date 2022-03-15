قضية دخول زعيم البوليساريو لإسبانيا … “سانشيز أدار العملية”

2022-03-15 / 6:19 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

في معطى جديد حول قضية ادخال ” غالي ” لاسبانيا سرا وباوراق مزورة تأكد ان الشخص الذي قاد العملية لم يكن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز

وحسب ما اوردته صحيفة “إلموندو” فالأمر تم عبر 3 وزارات هي الخارجية والداخلية والدفاع حسب قاضي التحقيق بمحكمة سرقسطة المُكلف بالملف، رافاييل لاسالا،

وتقول الصحيفة ان الرسالة الجوابية لقاضي التحقيق المرسلة الى المدعي العام تؤكد “إن الأشخاص الذين يوجدون على رأس كل واحدة من الوزارات السالفة لا يوجهون تعليمات أو أوامر للوزارتين الأخريين، وقد كانت الإجراءات فيما بينها فورية ومُنسقة، وهو ما يعني قانونا أن رئيس الحكومة هو الموجه لهذا العمل المشترك”، مضيفا أن “القرار النهائي صادر عن رئيس الحكومة”.

.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب والإمارات يؤكدان تمسكهما بالعمل العربي المشترك واحترام سيادة الدول ووحدتها

المغرب والإمارات يؤكدان تمسكهما بالعمل العربي المشترك واحترام سيادة…

2022-03-15 / 4:53 مساءً
Photo of رئيس البرلمان الإماراتي: نقف مع وحدة التراب المغربي عن قناعة تامة

رئيس البرلمان الإماراتي: نقف مع وحدة التراب المغربي عن…

2022-03-15 / 3:22 مساءً
Photo of بالأمم المتحدة.. المغرب يستعرض إنجازاته بمجال حقوق المرأة

بالأمم المتحدة.. المغرب يستعرض إنجازاته بمجال حقوق المرأة

2022-03-15 / 2:28 مساءً
Photo of بغلاف مالي 1.25 مليار درهم.. الحكومة تطلق برنامج “فرصة”

بغلاف مالي 1.25 مليار درهم.. الحكومة تطلق برنامج “فرصة”

2022-03-15 / 1:08 مساءً
Photo of إتحاديات بزاكورة تطالبن بالتمكين الاقتصادي كمدخل للمشاركة السياسية

إتحاديات بزاكورة تطالبن بالتمكين الاقتصادي كمدخل للمشاركة السياسية

2022-03-15 / 12:36 مساءً
Photo of المغاربة المطرودون من الجزائر يطالبون بالتعويض وجبر الضرر

المغاربة المطرودون من الجزائر يطالبون بالتعويض وجبر الضرر

2022-03-15 / 10:58 صباحًا
Photo of الاتحاد الأوروبي: المغرب رائد إفريقي في مجال التحول الأخضر

الاتحاد الأوروبي: المغرب رائد إفريقي في مجال التحول الأخضر

2022-03-15 / 10:40 صباحًا
Photo of عبد المالك العلوي: المغرب وأوروبا لديهما مصالح استراتيجية واقتصادية مشتركة

عبد المالك العلوي: المغرب وأوروبا لديهما مصالح استراتيجية واقتصادية…

2022-03-14 / 10:20 مساءً
Photo of المجلس الأعلى للحسابات يعلن التحسن في الأداء المالي للأحزاب

المجلس الأعلى للحسابات يعلن التحسن في الأداء المالي للأحزاب

2022-03-14 / 6:51 مساءً
Photo of التصريح الاجباري بالممتلكات.. التصاريح المودعة فاقت 398 ألف تصريح

التصريح الاجباري بالممتلكات.. التصاريح المودعة فاقت 398 ألف تصريح

2022-03-14 / 5:42 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق