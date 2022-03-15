فاعل خير يتبرع ب 100 هكتار لجماعة البيضاء قصد تحويلها لمقبرة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أقدم أحد المحسنين على اقتناء قطعة أرضية تناهز مساحتها 100 هكتار ضواحي الدار البيضاء و قام بمنحها كهبة لمجلس الدار البيضاء قصد تحويلها لمقبرة.

الأرض الممنوحة تقع بالقرب من مدينة مديونة و تقرر تحويلها لمقبرة بتنسيق مع وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية و ذلك بعد أن امتلأت جل المقابر بالعاصمة الاقتصادية.

و سيتم تسمية المقبرة الجديدة ب”مقبرة الإحسان” و سيشرف على تدبيرها مجلس مدينة الدار البيضاء، حيث أن من شأنها تخفيف الضغط على مقبرة الغفران.

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