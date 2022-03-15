فاعل خير يتبرع ب 100 هكتار لجماعة البيضاء قصد تحويلها لمقبرة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أقدم أحد المحسنين على اقتناء قطعة أرضية تناهز مساحتها 100 هكتار ضواحي الدار البيضاء و قام بمنحها كهبة لمجلس الدار البيضاء قصد تحويلها لمقبرة.
الأرض الممنوحة تقع بالقرب من مدينة مديونة و تقرر تحويلها لمقبرة بتنسيق مع وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية و ذلك بعد أن امتلأت جل المقابر بالعاصمة الاقتصادية.
و سيتم تسمية المقبرة الجديدة ب”مقبرة الإحسان” و سيشرف على تدبيرها مجلس مدينة الدار البيضاء، حيث أن من شأنها تخفيف الضغط على مقبرة الغفران.
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4 تعليقات
اللهم تقبل منه و اجعل قبره روضة من رياض الجنة و جميع المسلمين
قمنا بدفن سيدة في مقبرة الغفران يوم الاحد ما يقع في تلك المقبرة يندى له الجبين
ولماذا كلمة ((اقدم)) التي تحمل دلالة سلبية من الصواب قول قام.
اللهم اجعلها له صدقة جارية تثقل ميزان حسناته.