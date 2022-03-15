روسيا تفرض عقوبات على جو بايدن وبلينكن وهيلاري كلينتون وآخرين

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن فرض عقوبات شخصية على الرئيس الأمريكي بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، وهيلاري كلينتون، وعدد آخر من كبار المسؤولين.

وجاء في بيان الخارجية في هذا الصدد: “ردا على سلسلة العقوبات غير المسبوقة، والتي تحتوي ضمن أمور أخرى على منع عدد من المسؤولين الروس من السفر إلى الولايات المتحدة بدءًا من 15 مارس، فإن قائمة “الحظر” الروسية تتضمن، الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل”.

وأضاف البيان: “هذه الخطوة، التي اتخذت كرد فعل مضاد، جاءت نتيجة حتمية لمسار الرهاب الشديد من الروس الذي انتهجته الإدارة الأمريكية الحالية، والتي، في محاولة يائسة للحفاظ على الهيمنة الأمريكية، راهنت على احتواء روسيا عن طريق المواجهة”.

وضمت القائمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الإدارات والشخصيات الأمريكية المعروفة.

وشملت العقوبات التي فرضتها روسيا على الولايات المتحدة، والتي تتضمن حظرًا على 13 شخصا من دخول روسيا.

ما رأيك؟ المجموع 11 آراء 11 0