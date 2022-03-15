عزيز أخنوش

بداية من أبريل.. الحكومة تقدم دعما بقيمة 10 ملايين سنتيم للراغبين في تأسيس مقاولة

2022-03-15 / 4:37 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت الحكومة عن إطلاق برنامج “فرصة” لدعم حاملي المشاريع المبتكرة، حيث سيتم منح قروض تصل لمبلغ عشرة ملايين سنتيم للراغبين في تأسيس مقاولاتهم الخاصة.

و أطلقت الحكومة برنامج “فرصة” ، وهو برنامج طموح ومبتكر يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية.

وفي ما يتعلق بآلية تمويل المستفيدين، تتضمن هذه الآلية تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100.000 درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10.000 درهم.

وتعتبر جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة للتمويل، وتصل أقصى فترة دفع للقرض إلى 10 سنوات مع فترة تأجيل مدتها سنتان.

وسيتم اختيار حاملي المشاريع بعد طلب تقديم عروض المشاريع، حيث من المقرر إطلاق هذه العملية في أوائل شهر أبريل 2022.

و عقب ذلك، سيقوم المرشحون بتقديم ملفات طلباتهم على المنصة الرقمية http://www.forsa.ma، وسيكونون قادرين على الاستفادة من المساعدة على مستوى مكاتب “فرصة” المفتوحة لهذا الغرض على مستوى كل جهات المملكة، كما سيتم توفير مركز للعلاقات مع الزبناء، سيعمل على مساعدة حاملي المشاريع طيلة مدة هذه العملية.

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