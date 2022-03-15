وجدة .. جامعة محمد الأول تحتفي برائدات المشهد الإعلامي المغربي

هبة بريس : وجدة

نظمت جامعة محمد الأول وجدة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ندوة وطنية بطعم التكريم والاحتفاء بأيقونات المشهد الاعلامي على امتداد ربوع المملكة، حيث شكلت الندوة العلمية ” المرأة المغربية في المشهد الإعلامي الحضور الرائد والعطاء السائد ” فرصة لتقاسم الخبرات المهنية في الحقل الاعلامي وتدارس جملة من الاشكالات سواء على مستوى الاعلام السمعي والبصري أو المكتوب.

افتتحت هذه الفعالية بكلمة رشيد حجبي نائب رئيس جامعة محمد الاول رشيد أشار فيها إلى الدور الريادي الذي يتبوؤه الإعلام داخل الحياة الثقافية والاجتماعية في اتصالٍ وثيق بكل المجالات الحيوية، لَيفرض على المؤسسة الجامعية بمختلف أقطابها وكفاءاتها إيلاءَ هذا المجال الحيوي فائق العناية والاهتمام، وتسخيرَ كافة إمكانياتها البشرية واللوجيستيكية القادرةِ على الدفاع عن القضايا الاستراتيجية للأمة المغربية دوليا، وعلى مواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما اعتبر نور الدين عالم عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في كلمته الى أن التئام هذه النخبة الإعلامية من ربوع جهات الوطن اصدق اعتراف بمكانة المرأة وريادتها، كما أشاد عميد كلية العلوم إسماعيل راضي بجملة من المحددات التي ميزت المرأة ، مشيرا في مقارنة علمية الى الطبيعة الجينية للمرأة التي تفضل بكثير عن كرموسومات المرأة ناهيك عن الطبيعة البيولوجية التي تمكنها من الحضور والعطاء الرائد، كما أشار عبد الحفيظ الشافي مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا إلى مكانة الإعلام والاتصال داخل المنظومة التنموية، مذكرا بالدور الطلائعي للأطر الإعلامية النسوية في مختلف أقطاب المشهد الإعلامي السمعي البصري أسوةً بأشقائها الرجال، وبكفاءتها ومهنيتها العالية المشهود لها وطنيا ودوليا، كما أشار منسق الاعلام والصحافة بكلية الآداب وجدة ومنسق الندوة الوطنية هشام كزوط إلى أن حضور المرأة المغربية في الحقل الإعلامي يشكل تحديا كبيرا وإشكالا بالنظر إلى طبيعة هذا الحقل الملغوم بالمخاطر والاشواك مهنيا من جهة؛ ومن جهة أخرى إلى طبيعة المجتمع الذكوري وما يفرزه من معيقات جمة تحاول أن تبخس الدور الريادي للمرأة الإعلامية، و أشار في كلمته أن هذه الندوة التي تنظمها رئاسة الجامعة بمثابة عرفان للتضحيات الجسام للمرأة المغربية عموما والإعلامية خصوصا.

ليتم بعدها عرض شريط من إنجاز طلبة مسلك علوم الاعلام والصحافة بجامعة محمد الأول استعرض فيها الطلبة انجازاتهم داخل وخارج اسوار الجامعة من أنشطة تكوينية وفكرية ومبادرات إحسانية وإنسانية، كما تخلل الندوة حفل تكريمي من أيدي الأستاذة الباحثة في كلية العلوم زوليخة ايرزي سلمت إلى ثلة من اعلاميات الشاشة التلفزيونية سناء رحيمي عن القناة الثانية والاعلامية زهور العبدلاوي عن قناة الامازيغية والاعلامية سناء بناوي عن قناة العيون بالإضافة الى الاعلامية العاليا أعمر عن قناة le 7tv، مع حضور اذاعيات كل من جهة فاس مريم الصافي ومن شمال المملكة مجدولين بنشريف والاذاعية شفيقة العبدلاوي عن اذاعة وجدة الجهوية وبديعة الزخنيني بالاضافة الى قيدومة الاذاعة باقاليمنا الجنوبية ليلى ماء العين عن قناة العيون كما تم تكريم رائدات القلم الصحفي، حياة الجبروني عن جريدة الحياة المغربية وحفيظة بودرة عن جريدة الحدث الشرقي وكذا سميرة البوشاوني عن جريدة الاتحاد الاشتراكي.

كما تم تكريم فعاليات نسائية عرفنا باسهاماتهن في دعم الأنشطة الفكرية والثقافية وطنيا ودوليا بدءا بالكاتبة العامة برئاسة جامعة محمد الأول الأستاذة وفاء بولويز، وكذا الاستاذة عواطف بوسرحال والاستاذة فاطمة الحسيني، وتم تكريم الأستاذة والفاعلة الجمعوية زوليخة ايرزي عرفانا بحضورها القوي في المجال الاكاديمي و الاجتماعي .

كما شهدت فعاليات هذه الندوة العلمية مداخلة الاعلاميات المشاركات تقاسمن تجربتهن المهنية مع طلبة مسلك علوم الاعلام والصحافة،حيث أشادت الاعلامية بالقناة الثانية سناء رحيمي بالدور الريادي للإعلام في تجسيد نبض المجتمع والى الدور التنموي الذي ينبغي أن يلعبه الإعلامي متحليا بالأخلاق والقيم منبهة الى ضرورة التعلم والتكوين المستمر والاستفادة من تجارب السابقين ، أما مقدمة أخبار القناة الأمازيغية زهور العبدلاوي فقد عرجت على تجربتها المهنية مشيدة بالخدمات الجليلة التي قدمتها إياها الاعلامية ّمريم الصافي، معتبرة ان درب التميز والنجومية يتطلب الصبر والتفاني والحب الشغوف للمهنة، كما اكدت “العالية أعمر” عن قناة LE 7TV على ان الاعلام سلاح فعال يقاوم كل الاباطيل التي تحاك ضد وحدتنا الوطنية من خلال إيصال الحقيقة وتفنيد الاشاعة منوهة بالأوراش الكبرى التي أرسى معالمها جلالة الملك محمد السادس، كما كشفت سميرة البوشاوني عن مسيرتها الإعلامية من الهواية الى المهنة مستعرضة قلمها التحريري في العديد من القضايا وطنيا ودوليا، و أن اختيارها للإعلام كان مدعاة شغفها بالكتابة في نقل معاناة المواطنين والفئات الهشة والمهاجرين إلى الجهات المعنية.

كما تناولت الإعلامية حفيظة بودرة مديرة نشر جريدة الشرقي في مداخلتها الحضور القوي للمرأة المغربية مشيدة بفضل رفيق دربها الدكتور زهر الدين الطيبي المدير المؤسس للجريدة في اكتساب أدبيات مهنة الصحافة مستعرضة مسيرتها الحافلة بالإنجازات.

واختتمت فعاليات هذه الندوة الوطنية بكلمة نوه من خلال منسق الندوة هشام كزوط بالدعم الكبير من رئاسة جامعة محمد الأول في شخص الدكتور ياسين زغلول، كما أشاد بالدور الذي قامت به اللجنة المنظمة في شخص ايرزي زوليخة، محسن قضاض، مصطفى الطايل، عيسى كركور، وجمال حدادي ، شاكرا أيضا طلبة المسلك الذين أسهموا في تنظيم وانجاح فعاليات هذه الندوة العلمية.

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