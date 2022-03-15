16 قتيلا و2132 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع
لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 2132 آخرون بجروح، إصابات 62 منهم بليغة، في 1594 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 7 إلى 13 مارس 2022.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 43 ألفا و586 مخالفة، وإنجاز 8299 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 35 ألفا و287 غرامة صلحية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و430 ألفا و725 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4840 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8299 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 249 مركبات.
تعليق واحد
عدد القتلى في طرق المغرب خلال أسبوع اكثر من عدد قتلى الحرب في اوكرانيا ، لازم فرض رخصة السياقة على الدراجات و تريبورتات تحديد السن و كذلك المراقبة المشددة لأنهم هم من يتسبب في الحوادث داخل المدن.و كذلك مراقبة السرعة في الطرق .