16 قتيلا و2132 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 2132 آخرون بجروح، إصابات 62 منهم بليغة، في 1594 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 7 إلى 13 مارس 2022.‏

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون ‏إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 43 ألفا و586 مخالفة، وإنجاز 8299 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 35 ألفا و287 غرامة صلحية. ‏

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين ‏و430 ألفا و725 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4840 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8299 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 249 مركبات.‏

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