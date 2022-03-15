الصورة تعبيرية

رئيس البرلمان الإماراتي: نقف مع وحدة التراب المغربي عن قناعة تامة

2022-03-15 / 3:22 مساءً
0
هبة بريس

أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة (البرلمان) اليوم الثلاثاء،أن موقف دولة الامارات الداعم لمغربية الصحراء ، ينبع من قناعتها التامة بحق المملكة في صيانة وحدتها الترابية.

وقال صقر غباش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، عقب مباحثات أجراها اليوم الثلاثاء بأبوظبي مع رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة،” إن الامارات تقف مع وحدة التراب المغربي عن قناعة تامة بحق المملكة في صيانة وحدتها الترابية”، مضيفا أن هذا الموقف الرسمي لبلاده من قضية الصحراء المغربية تم تكريسه وتأكيده بفتح قنصلية لدولة الامارات العربية المتحدة بمدينة العيون في نونبر 2020 .

وشدد على أن هذا الموقف الرسمي المؤيد للوحدة الترابية للمملكة ، والذي تلته مواقف مماثلة لمجموعة من الدول، وضمنها موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ” هو موقف دائم في هذا الاتجاه”.

يشار الى أن المجلس الوطني الاتحادي يعد الجهة البرلمانية لدولة الإمارات أمام الحكومة الاتحادية، ويلعب أيضا دورا استشاريا، ليشكل السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور الاماراتي ،وهي المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي.

يذكر أن مباحثات رئيس مجلس المستشارين ،ورئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الامارات ، تركزت حول آفاق تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال المباحثات حرصهما على تبادل الخبرات في مجالات العمل البرلماني، بما يعزز روابط التعاون بين المؤسستين ، وضمان مواصلة الحوار المثمر بينهما بهدف توحيد الرؤى الاستراتيجية الرامية الى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز السلم والاستقرار والتعايش على المستويين الإقليمي والدولي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بالأمم المتحدة.. المغرب يستعرض إنجازاته بمجال حقوق المرأة

بالأمم المتحدة.. المغرب يستعرض إنجازاته بمجال حقوق المرأة

2022-03-15 / 2:28 مساءً
Photo of بغلاف مالي 1.25 مليار درهم.. الحكومة تطلق برنامج “فرصة”

بغلاف مالي 1.25 مليار درهم.. الحكومة تطلق برنامج “فرصة”

2022-03-15 / 1:08 مساءً
Photo of إتحاديات بزاكورة تطالبن بالتمكين الاقتصادي كمدخل للمشاركة السياسية

إتحاديات بزاكورة تطالبن بالتمكين الاقتصادي كمدخل للمشاركة السياسية

2022-03-15 / 12:36 مساءً
Photo of المغاربة المطرودون من الجزائر يطالبون بالتعويض وجبر الضرر

المغاربة المطرودون من الجزائر يطالبون بالتعويض وجبر الضرر

2022-03-15 / 10:58 صباحًا
Photo of الاتحاد الأوروبي: المغرب رائد إفريقي في مجال التحول الأخضر

الاتحاد الأوروبي: المغرب رائد إفريقي في مجال التحول الأخضر

2022-03-15 / 10:40 صباحًا
Photo of عبد المالك العلوي: المغرب وأوروبا لديهما مصالح استراتيجية واقتصادية مشتركة

عبد المالك العلوي: المغرب وأوروبا لديهما مصالح استراتيجية واقتصادية…

2022-03-14 / 10:20 مساءً
Photo of المجلس الأعلى للحسابات يعلن التحسن في الأداء المالي للأحزاب

المجلس الأعلى للحسابات يعلن التحسن في الأداء المالي للأحزاب

2022-03-14 / 6:51 مساءً
Photo of التصريح الاجباري بالممتلكات.. التصاريح المودعة فاقت 398 ألف تصريح

التصريح الاجباري بالممتلكات.. التصاريح المودعة فاقت 398 ألف تصريح

2022-03-14 / 5:42 مساءً
Photo of تباحثا تعزيز الاستثمار بين البلدين.. أخنوش يستقبل وزير الصناعة الإماراتي

تباحثا تعزيز الاستثمار بين البلدين.. أخنوش يستقبل وزير الصناعة…

2022-03-14 / 5:01 مساءً
Photo of سفارة ألمانيا بالرباط: “ما يقوله بوتين لتبرير الحرب مجرد أخبار زائفة”

سفارة ألمانيا بالرباط: “ما يقوله بوتين لتبرير الحرب مجرد…

2022-03-14 / 3:42 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق