رئيس البرلمان الإماراتي: نقف مع وحدة التراب المغربي عن قناعة تامة

هبة بريس

أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة (البرلمان) اليوم الثلاثاء،أن موقف دولة الامارات الداعم لمغربية الصحراء ، ينبع من قناعتها التامة بحق المملكة في صيانة وحدتها الترابية.

وقال صقر غباش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، عقب مباحثات أجراها اليوم الثلاثاء بأبوظبي مع رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة،” إن الامارات تقف مع وحدة التراب المغربي عن قناعة تامة بحق المملكة في صيانة وحدتها الترابية”، مضيفا أن هذا الموقف الرسمي لبلاده من قضية الصحراء المغربية تم تكريسه وتأكيده بفتح قنصلية لدولة الامارات العربية المتحدة بمدينة العيون في نونبر 2020 .

وشدد على أن هذا الموقف الرسمي المؤيد للوحدة الترابية للمملكة ، والذي تلته مواقف مماثلة لمجموعة من الدول، وضمنها موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ” هو موقف دائم في هذا الاتجاه”.

يشار الى أن المجلس الوطني الاتحادي يعد الجهة البرلمانية لدولة الإمارات أمام الحكومة الاتحادية، ويلعب أيضا دورا استشاريا، ليشكل السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور الاماراتي ،وهي المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي.

يذكر أن مباحثات رئيس مجلس المستشارين ،ورئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الامارات ، تركزت حول آفاق تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال المباحثات حرصهما على تبادل الخبرات في مجالات العمل البرلماني، بما يعزز روابط التعاون بين المؤسستين ، وضمان مواصلة الحوار المثمر بينهما بهدف توحيد الرؤى الاستراتيجية الرامية الى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز السلم والاستقرار والتعايش على المستويين الإقليمي والدولي.

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