إلترات الجيش الملكي: “نحن مسؤولون على تأطير أعضائنا فقط”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أصدرت الفصائل المساندة لنادي الجيش الملكي بلاغا بخصوص الأحداث التي رافقت مباراة فريقها الأخيرة أمام المغرب الفاسي ضمن منافسات كأس العرش و ما تلاها من أحداث عنف و شغب.

و جاد في بلاغ “الكورفاتشي” التي تضم فصيلي “البلاك أرمي” و “إلترا عسكري” أن هاته المجموعات مسؤولة فقط على تأطير الأعضاء المنتمين لها و ليس كل الجمهور.

و قالت هاته الفصائل: “لم تنفك الأقلام المأجورة منذ مساء البارحة في الهجوم على جمهور الجيش الملكي وإعطاء كل أنواع التأويلات وتوقع العقوبات، وكأن المداد لا يسيل إلا في الرباط وعدسات الكاميرات لا تشتعل إلا حينما يتعلق الأمر بنادي الجيش الملكي وجمهوره”.

و أضافت: “بقدرة قادر أصبح الجمهور العسكري يتلقى الإتهامات من كل الجهات وحديث الساعة في كل بقاع هذا الوطن، هل دائما سنكون شماعة لإشكال سببه خلفيات اجتماعية وشلل المنظومة التربوية قبل التعليمية؟”.

و زادت قائلة: “قطعا لا، فما فشلت فيه الجهات المعنية لا يمكن تحميله لنا حيث أننا مسؤولون على تأطير أعضائنا فقط، فمهمتنا نحن كمجموعات تنتهي مع صافرة الحكم، إذ نساهم بطرقنا لنؤثر في البقية لاتباع التعليمات وتوعيتها بهدفنا الأول والأخير، ونحاول قدر المستطاع التحكم في زمام الأمور، لكن طريقة التجاوب الأمني لا بد من إعادة النظر فيها عاجلا وليس آجلا”.

بلاغ فصائل جمهور الجيش جاء فيه أيضا: “الآن سنترك حرية التعبير لأي لسان بأن يدلي بالتأويل الذي يرضي قناعته، وفيما بعد لنا عودة لتفاصيل الموضوع بكل واقعية و قرار الجهاز الوصي الذي صدر في أقل من 24 ساعة”.

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