بباقة من المسلسلات والأفلام والبرامج.. “الأولى” تعد متابعيها بالفرجة خلال رمضان

هبة بريس

عندما يتجدد اللقاء بشهر رمضان المبارك، تحرص قناة “الأولى”، على غرار كل سنة، ترسيخ التزامها اتجاه مشاهديها من خلال تقديم شبكة برامج تؤثّث يوميات الجمهور المغربي وتتناغم مع إيقاع الحياة في هذا الشهر الفضيل.

وغني عن البيان أن شبكة برامج الأولى، المتميزة بالغِنى والتنوع، قد تمّ تصميمها باحترافية عالية حتى تستجيب لانتظارات جمهورها خصوصا أنها ستعرف إدماج برامج جديدة و أجناس تلفزية مُبتكرة. كما يتميز إنتاج هذه السنة بإدراج تحسينات وتعديلات بشكل مستمر لضمان الجودة لمشاهديها الذين يستحقون الأفضل.

و تستمد برامج الأولى قوتها من الثقة والأصداء الطيبة التي تخلفها لدى جمهورها الذي يعرف منحى تصاعدي سنة بعد أخرى

وخِدمة لمتابعيها ومن أجلهم تعبئ قناة “الأولى” كل إمكانياتها المادية والبشرية و التقنية لكي تبقى وفية لتطلعاتهم.

و ممّا لا شك فيه أن كل شرائح المشاهدين بتنوع أذواقهم واختياراتهم وفئاتهم العمرية ستجد المنتوج الملائم لها

برامج تُصغي لجميع الفئات و الأعمار

طيلة شهر رمضان، سيكون المشاهدون على موعد مع توليفة متميزة من البرامج العائلية على امتداد 3 فترات تراعي فيها قناة “الأولى” احتياجات كل فئة من المشاهدين، من خلال، برامج ماقبل الإفطار، برامج الإفطار وبرامج بقية السهرة.

وجدير بالذكر أن الدراما كانت ولا تزال مجالا تتربع فيه الأولى على عرش الصدارة، وقد استطاعت من خلاله أن تضاعف جمهورها خلال السنتين الأخيرتين. وخلال هذا الموسم الرمضاني سيعيش جمهور الاولى مع حبكات وقصص آسرة تجمع بين التشويق والواقعية والقُرب من اهتماماتهم اليومية، بالإضافة إلى المستوى الفني المتميز في هذه الأعمال.

ومن جهتها، ستحظى البرامج الكوميدية بموقع مهم ضمن شبكة البرامج، وستضمن للجمهور لحظات مميزة من المشاركة واللمّة العائلية مع المسلسلات التي سيتم بثّها خلال فترة الإفطار، بالإضافة إلى باقة متنوعة من الأفلام التلفزية الكوميدية التي سترافق المشاهدين طيلة هذا الشهر.

وفي سياق آخر، ستعمل برامجنا الوثائقية هذه السنة كذلك، على تمكين مشاهدي قناة “الأولى، من السفر و الإبحار لاكتشاف أجمل المناظر الطبيعية و تقاليد الأجداد الراسخة و ثراء التراث الثقافي المغربي.

كما لن تحيد البرامج الوثائقية (مغربية 100% )، المُبَرمَجة في رمضان، عن معايير الإنتاج التي تضمن الجودة المُنتظرة والتي ارتبطت دائما بهذا الصنف من الإنتاجات المغربية.

انطلاقا من رغبتها في الوصول إلى جميع الشرائح و الفئات العمرية في هاته الفترة التي تعرف ارتفاع الاستهلاك التلفزيوني، وفرت قناة “الأولى” لمشاهديها سلسلة من البرامج ذات قيمة مضافة إلى حياتهم اليومية، على غرار برنامج “أسرتي” الذي سيتضمن فقرات تتماشى مع خصوصية شهر رمضان واحتياجات الأسر المغربية خلاله، ثم برنامج “الطبخ مع هدى صدقي”، النجمة المغربية التي تتمتع بشعبية وقُبول كبير لدى الجمهور، و كبسولات “صحتنا” التي تساعدنا على فهم مختلف الجوانب المتعلقة بصحتنا وصحة أحبائنا، بالإضافة طبعا الى البرامج الدينية المتواجدة في قلب اهتمامات الاولى عبر شبكة برامج هذا الشهر الفضيل.

كما لم يتم استثناء المشاهدين الصغار في شبكة البرامج الرمضانية لهذه السنة. وسيكون بإمكانهم متابعة برامج جديدة صممت بعناية فائقة لتعزز ذكائهم وتطور مهاراتهم اللغوية والحركية و التواصلية في جو من التعلم الممتع.

برامج الأولى خلال رمضان 2022

السلسلات

بنات سي الطاهر

يوميا 17.25

بعد ستين سنة قضوها مع بعضهما البعض، لاتزال الأختان زهرة وفاطنة تعيشان معا، ورغم جو الذكريات والنوستالجيا التي تعيشان فيه، تحاول الأختان التأقلم مع الحياة العصرية بكل حسناتها ومساوئها.

المعيش اليومي للأختين لا يخلو من المواقف الكوميدية، خصوصا وأن لكل منهما طباعها الخاصة. ففاطنة السيدة الهادئة و المدبـرة لمصاريف ومشـتريات البيـت، لهـا ميـول كبيـر لما هـو تقليدي وأطيـل وتكـره مـا يسـمى بالموضة، على عكس زهرة الحيويــة والنشــيطة الملمــة بجميــع القواعــد للحفــاظ علـى لياقتهـا وجمالهـا.

بأسلوبها الكوميدي المميز الذي يلقى تجاوب المشاهدين ، تتقمص حنان الفاضيلي شخصية الأختين اللتين تعيدان صياغة مواقف من المعيش اليومي لكل المغاربة.

إخراج عبد الحق الشعبي

تشخيص حنان الفاضلي

كابتن حجيبة

يوميا 19.05

حين يفشل فريق كرة القدم الرجالي أتليتيكو الوئام في نيل اللقب، ستسود حالة من الحزن و الخذلان وسط سكان الحي الذين يشجعون الفريق بكل جوارحهم ،خصوصا أن موضوع الربح كان شبه محسوم بالنسبة لديهم.

هنا تقرر مي ججيبة ألا تقف مكتوفة الأيدي وستحاول تغيير الخسارة إلى ربح والإحباط إلى إيجابية.. لكن كيف ذلك؟

كابتن حجيبة سيدة ستينية قوية الشخصية و عاشقة لكرة القدم ،و التحدي الذي ستأخذه على عاتقها هو تأسيس فريق كرة قدم نسائي ، فهل ستكون الطريق معبدة بالورود ؟ الأكيد لا..

داخل فضاء الحي الشعبي الذي تدور به معظم الأحداث ،الكثير من المواقف الكوميدية ستنشأ عند محاولة الفريق النسائي إثبات نفسه أما الجميع و الأهم أن الكثير من البساطة و الإنسانية وقيم العطاء والتضامن ستكون في الموعد.

كابتن حجيبة من إخراج ربيع شجيد و تشخيص راوية، ابتسام العروسي، فرح الفاسي، هاجر المصدوقي وعبد الصمد الغرفي.

الفلوكة

يوميا 19.20

لتحقيق النجاح يجب أن تكون النسخة الأفضل من نفسك.. لكن بوجود والدين يريدان أن يعيش ابنهما الوحيد نفس تفاصيل حياتهم فحتما ستجري الرياح بما لا تشتهي السُفن.

البشير شاب ثلاثيني حالم ويشع حيوية، و لم يعش حياة مدللة على الرغم من أنه عاش وحيد والديه ميلود وفاطنة.

فميلود المهووس بجمع المال، يملك زورقا للعبور من سلا إلى الرباط، و يصر على أن يتولى البشير مهمة الزورق ضاربا عرض الحائط حلمه بإنشاء مطعم متنقل على متن قارب كبير. فيما فاطنة تريد أن تُزوجه بطريقة تقليدية للغاية، وأي فتاة قد تصادفها قد تشكل مشروع زوجة لابنها خصوصا وأنها عاشت هذه التجربة ولم تشاهد زوجها إلى يوم زفافهما، لكن قلب البشير متعلق بفتاة أخرى تدرس معه بالجامعة ويريد بذل الغالي والنفيس كي يظفر بحبها.

هل سيستطيع البشير تحقيق أحلامه أم أن إلحاح والديه سيكون أقوى منه؟

السلسلة الكوميدية الفلوكة من إخراج إلهام العلمي وتشخيص محمد باسو، حسن فولانوفضيلة بنمو

بيا أولا بيك

يوميا 19.45

من كان يظن أن المجد الذي راكمته عائلة بن عمر، التي تمتلك ثروة مهمة من شركة لصناعة الآجور، سيصبح من الماضي.. مشاكل مادية كبيرة ستطال مشروع العائلة بسبب تهرب حكيم بن عمر الإبن الأكبر والوحيد للعائلة من الضرائب، وهو ما سيجعل أملاكه كلها تحت الحجز. ليجد نفسه بين عشية وضحاها بدون أملاك سوى شركة مفلسة ورثها عن أبيه.

هل سيستسلم حكيم الذي اعتاد حياة الغنى والرفاهية بهذه السهولة؟ الأكيد لا.. فطمعه الزائد عن اللزوم سيبرر له أي شيء وسيجعله يفكر في تغيير مجال عمل الشركة، وتحويلها إلى منتجع سياحي، دون التفكير ولو مرة واحدة في مصير و آمال العمال الذين أفنوا حياتهم في خدمته ويرفضون ترك وظائفهم ومساكنهم بمسك الليل.

فهـل سـيتمكن ببطشـه و حقـده من الفـوز و العـودة الى برجه العاجي أم أن الأمثل هـو العـودة إلى نقطـة الصفـر و ترميـم مـا كسـره الجشع؟

سلسلة بيا أولا بيك من إخراج مراد الخودي وتشخيص محمد خيي ، فاطمة خير، كمال كاضمي، عبد الله ديدان، ، نادية آيت، محسن مالزي، فاطمة الزهراء بناصر و أمين الناجي.

نصف القمر

يوميا 22.00

ماذا حدث في تلك الليلة بمصحة الورود ؟ ما هو هذا السر الذي سيجمع عائلتين إلى الأبد رغم عدم وجود قاسم مشترك بينهما، الخيط الرفيع الذي سيجعلهما مرتبطتين إلى الأبد هو ولادة أبنائهم بنفس المصحة، و هنا بالضبط ستبدأ فصول حكاية عنوانها المعاناة للطرفين بعد أن يقوم شخص منعدم الضمير بتغيير الأطفال وتغيير أقدارهم، وسيغادر كل زوجين وهما يحملان طفل أسرة أخرى.

من هو هذا الشخص؟ وماهي دوافعه من هذا الفعل الذي سيكون كافيا ليقلب موازين الأسرتين؟ وهل سيكون أبطال قصتنا قادرين على استعادة أبنائهم البيولوجيين؟ الأكيد أن اكتشاف عملية التبادل سيعيد إلى السطح العديد من الأسرار وتجعلنا نحقق معا في هوية الفاعل.

سلسلة نصف القمر من إخراج جيهان البحار وتشخيص ربيع قاطي،رفيق بوبكر،ماجدولين الإدريسي وسناء علوي.

مول المليح

من الإثنين إلى الخميس 22.30

كل شيء يبدأ في زاوية الحي، حيث يضع العربي عربته المتجولة لبيع السندويتشات.. شاب ثلاثيني مُجد يعيش من عرق جبينه، و يرغب في تطوير نفسه وتحسين مستواه الاجتماعي وهو يضع نصب أعينه والدته التي يريد رد جميلها و السهر على راحتها، و سعيدة السيدة الجميلة التي يكن لها مشاعر الحب.

في الجانب الآخر نجد عباس الشقيق الأصغر للعربي على النقيض منه تماما، شاب عاطل عن العمل وعلى مستوى عالي من الاستهتار ولا يبذل أي جهد في سبيل الوصول إلى قلب حنان طالبة الاقتصاد الجميلة التي تقطن بالحي والتي لا تبادله نفس المشاعرو تشعر بالانجذاب تجاه شقيقه.

كل شيء سيتغير حينما يبتسم الحظ لعباس حين يكتشف وصفة طبخ سرية ستكون هي أصل ثروته وثروة أخيه العربي الذي سيطور مشروعه البسيط، وسيشكلان معا فريقا ناجحا لمواجهة منافسيهم في السوق. لكن ضريبة النجاح ستكون على حساب أخوتهم وعلاقتهم التي سيعكر صفوها التنافس العاطفي وصراع المشاعر.

سلسلة مول المليح من إخراج سعيد الناصري و تشخيص ، سعد موفق،عبد الإله رشيد، فضيلة بنموسى، سعيد باي ،زينب عبيدوحسن بديدة.

سهرة

مع محبتي

السبت 22.30

مع محبتي تولك شو فني و نافذة مفتوحة على سماء الفن ونجومها، تستضيف فيه الأولى أسماء كبيرة في مجال الغناء أو الدراما لمشاركة تجربتهم الإبداعية و نشر قيم المحبة والصداقة والتسامح من خلال الألفة و الدفئ الذين سيسودان على العروض الفنية والحديث خلال البرنامج .

من خلال فقرات البرنامج سيتعرف المشاهدون على مسار الضيف وأهم المحطات الفاصلة في حياته،

كما ستكون مناسبة أيضا لإحياء العلاقة مع الذين أثروا في مساره الإنساني أو المهني، سواء عبر حضوره كضيف شرف أو مشاركته عبر تقنيات التواصل الرقمية.

من خلال البرنامج، سيكون مطلوبا من الضيف أن يؤدي أغنية يفضلها لأحد زملائه في الوسط الفني، و يجيب على تساؤلات المعجبين والمتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي.

تولك شوك “مع محبتي”، الذي سيكون فرصة لدعم الحركية وتنوع الأنماط الفنية التي يعرفها المجال الفني في المغرب، من إعداد فاطمة الإفريقي وتقديم هانية قسومي، وإخرج عزيز كنين.

أفلام تلفزية

كل جمعة 22.30

مني منك

بعد عشرة طويلة بين صالح و زوجته راضية، تتسلل بعض المشاكل إلى حياتهما وتعكر صفو راحتهما واستقرارهما، ويصبح معيشهما اليومي عبارة عن تبادل اللوم وتذكير كل منهما بماضي الآخر، فمن كان يتخيل أنه في خريف العمر سيصبح صالح وراضية مجرد جيران في منزلهما الذي شهد على سنوات من المودة.

أمام تعنت صالح وراضية، يجد إبنهما سليمان وزوجته نادية نفسيهما في موقف لا يحسدان عليه مما يدفع الجارين المختار و خيرة للدخول في محاولات الصلح التي تبوء بالفشل، وهو ما يضع العائلة كلها في مواقف يومية لا تخلو من الكوميديا .

فهل ستنجح محاولات العائلة والجيران في إذابة الجليد الذي تكون بين صالح وراضية؟ أم أن مصير علاقتهما سيكون هو الطلاق؟

مني منك شريط تلفزي اجتماعي بنكهة كوميدية من إخراج عبد الله توكونة و تشخيص عبد الله فركوس، فضيلة بنموسى، سهام سيستا، محمد شابي و آمال الثمار.

Gentleman

هيثم شاب ثلاثيني وسيم وأنيق ويُعرف عنه مُعاملته لجميع النساء بأسلوب راقي يستحق معه لقب “الجنتلمان” ولا يتوانى في تقديم المساعدة للجنس اللطيف، إلا أن هذا السلوك سيجر عليه الكثير من المشاكل ويضعه في موقف لا يحسد عليه.

يقدم “هيثم” المساعدة “للزوهرة”، الشابة الثلاثينة التي تمتهن سياق دراجة ثلاثية العجلات والتي لم تعتد أن تعامل بهذا الأسلوب اللطيف. وبسبب سوء فهم وتقدير منها تفهم أن تصرفه عبارة عن تحرش، لتقرر أن تتعقبه لمسافة طويلة، وعوض أن يذهب إلى بيته بالرباط للاحتفال بذكرى زواجه مع زوجته إلهام التي تنتظره بكامل أناقتها، يجد نفسه ملاحقا من “الزوهرة” في قرية بعيدة نواحي الدار البيضاء.

كيف سيتصرف هيثم في هذا الموقف؟ وهل سيستطيع إقناع زوجته إلهام التي ستتسلل الشكوك إلى أفكارها؟ وكيف سيدفع هذا الموقف الزوهرة نحو التغيير؟

الشريط التلفزي gentleman من إخراج سعيد أزار وتشخيص سعيد آيت باجة، جميلة التلمسي، هاجر المصدوقي وصالح بنصالح.

الغادي

قبل أربعين سنة وفي إحدى ليالي الشتاء الباردة، تقرر التيبارية الانسحاب من بيت الزوجية وترك المعاناة خلفها.. لن تفكر مرتين، تحملُ ابنها يوسف و تذهب بعيدا بدون وجهة، إلى أن تجد لها عملا بمدينة طنجة حيث الكل يبحث عن بداية جديدة أو هروب يائس إلى المجهول.

يكبر يوسف ويكبر معه الإحساس بأنه بدون هوية، نقطة ضعفه هي ماضيه الذي لا يعرف عنه شيئا لدرجة أنه يعتقد أنه طفل غير شرعي.. تتوتر علاقته بوالدته لهذا السبب ويقرر أن يذهب بعيدا ليلملم جراحه.

حدث سيء سيجعله يعود لوالدته قسرا، وكأن القدر يخط سطورا أخرى في علاقتهما، ويبعث له بصيص الأمل في شخص الباتول جارة والدته، على الرغم من أن السر الذي يجمعهما قد يعقد الكثير من الأمور.

الشريط التلفزي الغادي من إخراج لطفي آيتجاوي و تشخيص عبد الإله عاجل، حسن فلان، السعدية أزكون، مهدي فلان،فاطمة الزهراء الجوهري وأيوب أبو النصر.

قبل ما يفوت الفوت

تشاء الأقدار أن تعيش نزهة الشابة الجميلة، أرملة في عز شبابها، رفقة ابنها علي، الذي تعيله من عملها كنادلة في إحدى المقاهي الشعبية .بعد حادث بسيط وعرضي، تكتشف مي فاطنة جارة نزهة أن على لم يتم ختانه رغم إتمامه ست سنوات، ووسط الضائقة المالية التي تعاني منها، تقرر نزهة أن تصطحب ابنهاإلى منزل أسرتها بمدينة سطات من أجل إتمام العملية وفق العادات والتقاليد.

تعود نزهة إلى منزلها القديم الذي غادرته قبل سنوات وتجد سيلا من الذكريات التي تحاصرها، وستقابل من جديد والدتها المريضة التي تعيش على ذكرى زوجها المتوفي، و أختها التي منعت من إتمام دراستها وشقيقها الذي يحلم بأن يهاجر إلى ألمانيا، فيما ستكون مضطرة لمواجهة شبح الحب الذي يطاردها من الماضي.

الشريط التلفزي قبل ما يفوت الفوت من إخراج معدان الغزواني و تشخيص هاجر كريكع، ، السعدية أزكون، سعاد النجار، هشام الوالي، يونس بنشاقور، أنيسة العناية والطفل ريان الشهبي .

برامج وثائقية

أمالاي

الأربعاء 23.30

خلال شهر رمضان المبارك، تدعوكم الأولى إلى خوض سفر ممتع إلى مختلف ربوع المغرب من خلال الوثائقي أملاي الذي سيأخذنا في حلقات جديدة ستتيح لناالانغماس في ثقافة المغرب ، وتقريبنا من عادات وتقاليد وتراثعدة مناطق باختلاف خصوصياتها.

البوصلة هذه المرة ستقودنا إلى اكتشاف الجهة الشرقية عبر زيارة السعيدية وبركان، الجهة الشمالية مع كل من المضيق و أصيلة والجبهة.

يواصل أمالاي كالعادة إمتاعنا بتُحف فنية تنهل من تراث المناطق التي زرناها، وسيتجدد وعد البرنامج بجلعلكم تكتشفون جواهر المغرب الثمينة و قصصا تروي تاريخه المشرق وحاضره الذي يسير في ثبات وكل هذا في جو تسود عليه النوستالجيا و البساطة في العيش وأصالة سكان هذه المناطق.

ألف مرحبا

السبت 00.00

حسن وكرم الضيافة هي بلا شك ميزة كل البيوت المغربية المعروفة و المعترف بها عالميا.. حلقات جديدة من الوثائقي ألف مرحبا الذي سنتابعه خلال شهر رمضان المبارك ستأخذنا في رحلة عبر عدة مناطق مغربية لإظهار الطرق المختلفة للترحيب و حسن الضيافة حسب التقاليد المحلية لكل منطقة.

حسن الضيافة لا يعني فقط أن تفتح أبواب منزلك، بل هناك عادات يجب اتباعها و قواعد يجب احترامها ومواقف يجب تبنيها من أجل تلخيص ذلك الدفئ الذي تتضمنه كلمة ألف مرحبا التي يتردد صداها في كل المنازل المغربية من الأكثر فخامة إلى تلك الأكثر تواضعا.

أمودو

الإثنين 23.30

حين بدأنا نفقد الأمل في إيجاد أي أثر لوجود الفهد بالأطلس المتوسط، سيتغير كل شيء بعد مكالمة هاتفية ستجعل آمال فريق أمودّو تنتعش من جديد.

الى زاوية الشيخ انطلقنا حيث ضربنا موعداً مع مجموعة الاستكشاف والاستغوار والرحلات الجبلية التي سترافقنا لنستكشف المنطقة التي شوهدت فيها آثار الفهد الأطلسي.

في هذا الموسم الرابع عشر، سنقف على معالم مدينة زاوية الشيخ الواقعة بمنطقة آيت أم البخت على الطريق السلطانية الشهيرة، الرابطة بين عواصم المغرب التقليدية: فاس ومراكش ومكناس، وعلى ممر القوافل التجارية الممتدة من الجنوب عبر تافيلالت وبين وسط المغرب وشماله.

تاريخها القديم التي تصارع نوائب الزمن يئن في صمت منتظراً من ينفض عنها غبار النسيان.

رغم طول المسافة ووعورة المسالك، استطاع فريق أمودّو الوصول إلى بعض مآثر حضارة قبيلة آيتإيمور البائدة وتوثيقها قبل أن ينهار ما تبقى منها ويختفي كما اختفت معالم كثيرة.

إضافة الى الموروث التاريخي، تزخر المنطقة بمؤهلات طبيعية تؤثثها العديد من العيون المنهمرة بسخاء، لتبعث الحياة في كل جزء من هذه الجنة الفزازية ذات الروعةِ في مناظرها، والوفرةِ في خيراتها، والتنوع في نباتاتها، وفي ثمار بساتينها.

تضاريس تشبه طلاسم غامضة يصعب فك ألغازها والانفلات من تأثير سحرها الخلاب.

لأجل هذا عبّأنا أنفسنا، لكي نتمكن من متابعة رحلة البحث الحثيثة بالأعماق الغامضة المنيعة التي تخفي الكثير من حكايات عجائب الأمور وصروف الدهور.

المفارقة، أن السياح وعشاق الطبيعة والرحلات لم يفطنوا بعد بما فيه الكفاية، إلى ما تحظى به منطقة آيت أم البخت، وديرُها بزاوية الشيخ والأرياف العالية المحيطة بها.

هنا في هذا الأطلس المتوسطي، بأم البخت؛ وجدنا العدد الأكبر من المتعاونين من أهالي مناطق سبْرنا كانوا لنا، بشهاداتهم، خيطا رابطاً بين حلمنا وبين هدفنا المنشود؛ تصوير الفهد الأطلسي.

لكن الأمور ستتخذ منحىً مفاجئاً في نهاية الموسم.

حي على الفلاح

الخميس 23.30

الموسم الرابع من السلسلة الوثائقية حي على الفلاح هي مسلك إلى الرحمة والهدى والنور الإلهي الذي سيكون أولى محاور هذا الموسم الذي سيقودنا للتعمق في معنى الألوهية وحقيقة التوحيد وفق المنظور الإسلامي وحضور اسم الجلالة في الكتاب والسنة.وسنُعرجحتما على لحظة فارقة في تاريخ البشرية والإنسانية بميلاد سيد الخلق محمد)ص( والتي تُشكل ذكراها حدثا مهما لدى المغاربة و له دلالاته الخاصة وطرق الاحتفال به.

فيما ستقودنا باقي الحلقات لتسليط الضوء على مظاهر الإعجاز العلمي والبلاغة في القرآن الكريم، و الوقوف عند الصلاة كرابطة ممدودة بين العبد وربه، تجعل المؤمنين يرتقون في درجات الإيمان والمناجاة مع الله عز وجل، وعن المكانة التي تحتلها ضمن الشعائر الروحية للمغاربة ودورها في تقويم السلوك الأخلاقي والنفسي ، فيما يُختتم الموسم الرابع من حي على الفلاح بالنقاش حول مفهوم الفكر الإسلامي و أبرز الأسس التي نشأ عليها ومحطاته الفارقة والتحديات التي تواجهه في سياقنا المعاصر.

أنموكار

الجمعة 00.00

من خلال هذا البرنامج الوثائقي تسلط الأولى الضوء على جزء مهم من التراث اللامادي للمغرب : المُوسم.

خلال شهر رمضان تكرّم هذه السلسلة من خلال حلقات جديدة العديد من المواسم التي يمكن اعتبارها رمزا للامتياز الثقافي المغربي وعنوانا لخصوصيته، ومعظمها معروف بالفعل في جميع أنحاء العالم. سنكشتف على مدار حلقات البرنامج كل ما يميز هذه المواسم من أغاني و رقصات وفنتازيا و أيضا الطقوس الدينية التي ترتبط بها، وسنزور كلا من الزاوية الركراكية بالصويرة، ضريح سيدي بن عاشر بسلا، ضريح هادي بن عيسى ومولاي إدريس زرهون بمكناس و مولاي عبد الله أمغار بالجديدة.

أنموغار سفر في الزمان و المكان يبحث في أصل وتاريخ وعادات وتقاليد كل موسم، خصوصا وأنها ظاهرة ليست عادية وأكثر تعقيدا مما تبدو عليه، وفيها تنصهر الحقيقة بالخرافة والمعتقدات الشعبية، بعض هذه المواسم اختفى و البعض الآخر لازال لديه مرتادوه الأوفياء.

برامج دينية

الدروس الحسنية

يوميا16.15

الدروس الحسنية سلسلة محاضرات دينية يلقيها ثلة من كبار الفقهاء وعلماء الدين في حضرة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس.

هذه السلسلة من الدروس نموذج للإسلام السمح، والوسطية في مناقشة القضايا الدينية التي تستجد على عصرنا الحديث. وتجسيد واضح للهوية الدينية للدولة المغربية المتميزة بالاعتدال.

الدروس الحسنية موعد ديني يقدم عمق الإسلام وشموليته، يتجدد كل شهر رمضان و يستمد نفحاته من القرآن الكريم و من السنة النبوية الحميدة.

المسيرة القرآنية

يوميا09.00

المسيرة القرآنية تلاوة قرآنية عطرة بصوت أحسن القراء المغاربة تبث على الأولى طيلة شهر رمضان المبارك بمعدل حزبين في اليوم.

المسيرة القرآنية قراءة متخشعة تجعل المستمع يتدبر في القرآن الكريم، مستنيرا بالمعاني العظمية والحكم التي ترد في آياته.

حديث الصائم

يوميا7 .15

برنامج ديني ثقافي يقدم على شكل مجموعة من الكبسولات اليومية خلال شهر رمضان الفضيل يهدف إلى التوعية والتحسيس بالصيام والتذكير بشروطه والسلوكيات الموصي بها، و يسعى إلى الاقتراب من المشاهدين من خلال استعراض العديد من النصائح والإرشادات المقدمة من طرف أعضاء مجالس العلماء.

نور و بصائر

الجمعة 11.00

يُقربنا البرنامج الحواري الديني نور وبصائر من الإسلام كدين جاء لينشر العديد من القيم الكونية المبنية على المحبة والتسامح و السلام، وتبيان الصورة المشرقة في مجال العقيدة والعبادات والمعاملات و مكامن الإعجاز في القرآن الكريم الذي يُمثل أقصى درجات التكامل بين الفكر الإسلامي و العلم الذي يحتل مكانة محورية في الدين الإسلامي.

جميع حلقات البرنامج الممتد على 13 دقيقة، و الذي تُقدمه إكرام بناني الرطل، تهدف إلى تقريب المنهج الإسلامي من المشاهدين بأسلوب مبني على الترغيب والمحبة وقيم التآخي و التآزر.

برنامج أسرتي

من الإثنين إلى السبت 14.30

يتجدد اللقاء ببرنامج أسرتي خلال رمضان في حلقات جديدة تتناسب مع احتياجات الأسرة المغربية في هذا الشهر الفضيل في العديد من جوانب الحياة.

فقرات البرنامج هي مصممة دائما لترافقكم في حياتكم اليومية، و الإجابة عن أسئلتكم المتعددة في مواضيع تهتم بالصحة والتغذية و الأسرة بالإضافة إلى الحديث عن الأمومة، صيحات الموضة والحيل المنزلية و الاستشارات القانونية.

يناقش البرنامج في جو ودود و مُفعم بالإيجابية والقصص الملهمة ، الاهتمامات المتنوعة لشرائح واسعة من الجمهور و فئات عمرية مختلفة ، رفقة المقدمة زينب صابر و أخصائيين وخبراء معروفين ستكون لهم إجابة شافية عن جميع تساؤلاتكم ، كما ستكون هناك نافذة مفتوحة على شهادات و ربورتاجات تقربنا أكثر من مواضيع الحلقات.

كبسولةالطبخ :وصفات هدى

يوميا 17.50

من خلال برنامج وصفات هدى، ستقترح علينا هدى صدقي، في كل يوم وصفة جديدة، خصوصا تلك التي تُستهلك بشكل كبير خلال شهر رمضان.

الوصفات ستكون مستوحاة من مناطق عديدة من المغرب بكل ما تمثله من تنوع و ثراء، و هو ما سنلاحظه من خلال الأكسسورات التي ترتديها هدى و ديكور البلاطو الذي سيكون متغيرا من حين لآخر.

مراحل إنجاز الوصفة التي ستتخللها نصائح من حين لآخر لجعلها أكثر سهولة وتستغرق وقتا أقل للطهي والتحضير، وكذلك المكونات التي ستغنينا عن استعمال الكثير من السكريات والدهون.

كبسولة صحتنا

يوميا 18.40

الصحة جوهرة غالية يحاول الجميع الحفاظ عليها بأي ثمن.. انطلاقا من هذه القناعة تهدف كبسولات” صحتنا” إلى مساعدة الناس على فهم مختلف التفاصيل التي تتعلق بصحتهم وصحة أحبائهم وحثهم على نهج أسلوب وقائي قدر الإمكان.

تُخاطب ” صحتنا” ،بلغة سهلة الفهم وفي مدة لا تتجاوز الثلاث دقائق،كل أفراد الأسرة وتتطرق للمشاكل الصحية الأكثر شيوعا لدى مختلف الفئات العمرية، كما تقدم نصائح تخص الحمية الغذائية ومواضيع الأمومة وقواعد الإسعافات الأولية.

كل حلقة تستضيف أخصائيا في موضوع طبي معين لتقديم المشورة حول أساليب العلاج و توضيحسُبل الوقاية.. أمراض الأطفال، الجلد، القلب، الأورام، الأمراض التنفسية… وغيرها من التخصصات التي ستجعلنا نتعرفأيضا على مفهوم الأمراض النادرة أو ” اليتيمة “.

برامج الأطفال

عالم زينب ونفنوف

الأحد 14.30

يُبحر برنامج عالم زينب ونفنوف بالأطفال إلى عوالم شيقة مليئة بالكثير من المعرفة في جو مفيد وممتع، ويفتح أعينهم على العديد من المجالات و المواضيع التي ستحفز خيالهم وترضي فضولهم.

يتضمن عالم زينب ونفنوف العديد من الفقرات التي صمتت خصيصا من أجل تحفيز الإبداع و روح الاكتشاف لدى صغارنا، وتنمية شخصيتهم وإشراكهم في الكثير من الأنشطة، ويتعلق الأمر بالفقرات التالية :

البروفيسور : من أجل فهم العالم بشكل أفضل، سيتمكن الأطفال من طرح أسئلتهم حول الأحداث الكبرى والتقنيات والمبادئ الرئيسية والاختراعات التي غيرت البشرية، وسيكون دائما للبروفيسور نصيحة محببة لأطفالنا.

ورشة ألفا :من خلال شاشة كبيرة على البلاطو تعرض دليلا تعليميا، يخوض الأطفال تحديا يدويا وينجزون ما هو مطلوب منهم…الخياطة، اللصق، التلوين، الحرف اليدوية وأنشطة أخرى متنوعة.

مع علي :تنطلق الحلقة بحصة من التمارين البدنية للفت الانتباه إلى أهمية الرياضة ومخاطر قلة الحركة. تم تصوير هذا الجزء في الغابة مع الطفلين جاد وبيان و المدرب علي، لتكون فرصة أيضا للتقرب من الطبيعة والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة.

بلادنا :تذهبسلوى المغامرة المستكشفة في مغامرة للقاء الأطفال بمختلف مدن المملكة، من خلال اتصالات تربطها بالأستوديو، تجعلنا سلوى نكتشف غنى المغرب من خلال المواقع الأثرية، العادات، التقاليد و المناظر الطبيعية…وهي مناسبة لتلقين أطفالنا روح المغامرة والاكتشاف.

صحاب نفنوف :سيتمكن المشاهدون الصغار من التواصل عبر فيديوهات مصوة مع نفنوف وزينب و الأطفال . ستكون هذه الفقرة فرصة لتثقيف الأطفال حول الاستخدام المعقول للإنترنت.

حاجيتك ما جيتك :تقص صونيا على مسامع الأطفال روايات وقصص لتحفيز خيالهم و جعلهم يستخلصون الدروس والعبر، رواية القصص ستكون مصحوبة بصور معروضة على الشاشة.

أبطال الأولى

الأحد 15.00

كيف يمكن لنا توعية الأطفال بقيم المواطنة؟ كيف نرضى الفضول الطبيعي لدى الأطفال و نجيب عن الأسئلة التي تتبادر إلى عقولهم المتعطشة للمعرفة؟

“أبطال الأولى” سلسلة من 30 كبسولة صُممت بهدف مواكبة أطفالنا الصغار وتعليمهم السلوك الصحيح.، شخصيتنا الرئيسية هو الطفل أمير الذي يبلغ ثماني سنوات ويعيش حياة خارقة ومليئة بالمغامرات. بمساعدة صديقته الآلية إلكترا، التي ترصد مجمل التصرفات الخاطئة بالمدينة، يُجري أمير تدخلات خارقة ومستعجلة هدفها إشراك المشاهدين الصغار وتشجيعهم على إظهار العقلية المدنية والمواطنة.

كل حلقة تتضمن موضوعا معينا : تبذير الماء، مخاطر الأنترنيت، الصداقة، احترام الجيران، مساعدة الآخرين، الحفاظ على البيئة وغيرها من المواضيع التي ستجعل أطفالنا أكثر وعيا بقواعد العيش المشترك وقيم المواطنة و تنمية الحس الأخلاقي لديهم و حثهم على تبني سلوكيات مسؤولة مع محيطهم.

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