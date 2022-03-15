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أحداث الشغب بملعب الرباط.. الأمن يقود حملة اعتقالات من المنازل

2022-03-15 / 1:50 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تقود عناصر الأمن الوطني بمدينتي سلا والرباط ونواحيهما، حملة اعتقالات واسعة من المنازل لعدد من الأشخاص المتورطين في أحداث الشغب التي عرفها ملعب مولاي عبد الله يوم الأحد.

وأطلق الأمن حملة الاعتقالات المذكورة، بعد ظهور عدد من القاصرين والشبان في كاميرات المراقبة و فيديوهات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، متلبسين بتخريب ممتلكات عامة وخاصة والاعتداء والتعنيف.

هذا ويشار الى أن أحداث الشغب التي أعقبت مباراةً فريقي الجيش الملكي والمغرب الفاسي بمدينة الرباط خلّفت جرحى في صفوف قوّات الأمن والجماهير.

وحسب بلاغ للمديرية، فقد أسفرت أعمال العنف هذه عن إصابة 103 عناصر من قوّات الأمن و57 من المشجّعين بجروح متفاوتة الخطورة، تمّ نقلهم إلى مستشفيات أو إسعافهم بعين المكان.

كما لحقت أضرار بالكثير من مرافق الملعب وتمّ “إضرام النار في درّاجة ناريّة، وتعييب وتكسير 33 مركبة” للشرطة أو في ملكية خواص.

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