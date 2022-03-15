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أمن مكناس يضع حدا لمصنفين خطر في حيازة وترويج المخدرات

2022-03-15 / 1:34 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاثنين 14 مارس الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 23 و28 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى حي “سيدي اعمر” بمدينة مكناس، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 900 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل” وكمية من مخدر الشيرا، علاوة على إيصالات لتحويلات مالية ومبلغ بالعملة الوطنية يشتبه في كونهم من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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تعليق واحد

  1. الله مصاب تدوم هذه المناورة في اعتقالات كل مجرم من مروجين هذا السم حفاظا على سلامة اولادنا وعلى استقرار بلادنا
    شكرا لامن مكناس

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