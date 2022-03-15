آباء وأمهات التلاميذ متذمرون من إضرابات الأساتذة

هبة بريس

بسبب سلسلة الإضرابات التي يخوضها الأساتذة أطر الأكاديمية منذ بداية الدخول المدرسي، أعرب مجموعة من الأمهات والأباء عن امتعاضهم الشديد من جعل دراسة الأطفال رهينة لتحقيق مطالب أطر الأكاديمية.

و في هذا الصدد استغرب الأباء إصرار الأساتذة على خوض هذه الإضرابات رغم الوعود التي قدمها الوزير شكيب بنموسى و التي تروم إلى إيجاد حل في إطار مراجعة شاملة للنظام الأساسي الخاص بموظفي المنظومة التربوية وهو الأمر الذي تجسد في سلسلة اللقاءات التي عقدها ومازال يعقدها مع النقابات.

ذات المتحدثين أكدوا على أن استمرار هذا النزيف في الزمن المدرسي من شأنه أن يضع مستقبل أبنائهم في خطر كيف لا وجزء كبير من المقررات الدراسية يتم إهدارها في كل يوم إضراب.

و في الأخير ناشد الأمهات والأباء النسؤولين لوضع حد لهذه التوقفات وتمكين التلاميذ من حصصهم الدراسية وإفساح المجال للحوار من أجل حل المشاكل التي ما زالت عالقة بين الوزارة والأساتذة.

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