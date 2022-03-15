بغلاف مالي 1.25 مليار درهم.. الحكومة تطلق برنامج “فرصة”
أخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني، فإن تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل يعدان من بين أولويات البرنامج الحكومي. في هذا السياق، تطلق الحكومة برنامج فرصة، وهو برنامج طموح ومبتكر يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية.
ويضع برنامج فرصة الذي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، التمكين للمواطنين في صميم عمله، حيث يوفر آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل. ويلتقي برنامج فرصة مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، ويتكامل مع المنظومة المعمول بها.
وسيتم تخصيص غلاف مالي لبرنامج فرصة يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022. ويهدف البرنامج إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.
وتشمل آلية المواكبة تكوينا في التعلم الالكتروني لجميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة.
وفيما يتعلق بآلية تمويل المستفيدين، تتضمن هذه الآلية تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100.000 درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10.000 درهم.
وتعتبر جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة للتمويل، وتصل أقصى فترة دفع للقرض إلى 10 سنوات مع فترة تأجيل مدتها سنتان.
وسيتم اختيار حاملي المشاريع بعد طلب تقديم عروض المشاريع، حيث من المقرر إطلاق هذه العملية في أوائل شهر أبريل 2022. وعقب ذلك، سيقوم المرشحون بتقديم ملفات طلباتهم على المنصة الرقمية http://www.forsa.ma.. وسيكونون قادرين على الاستفادة من المساعدة على مستوى مكاتب فرصة المفتوحة لهذا الغرض على مستوى كل جهات المملكة، كما سيتم توفير مركز للعلاقات مع الزبناء، سيعمل على مساعدة حاملي المشاريع طيلة مدة هذه العملية.
وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع نظام حكامة لقيادة ومواكبة تنفيذ البرنامج. ويتشكل من لجنة استراتيجية يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة قيادة وطنية ولجان تتبع جهوية وإقليمية.
ويعتمد التعميم الفعال لبرنامج فرصة على تعبئة الشركاء على مستوى الجهات، لا سيما المراكز الجهوية للاستثمار، ومؤسسات التمويل الأصغر والمحتضنين المحليين.
وقد تم تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لقيادة البرنامج، لا سيما من خلال إحداث وحدة للتدبير والتتبع مخصصة لبرنامج فرصة، على أن يتم تعميمها في جميع أنحاء التراب الوطني.
17 تعليقات
شيئ معقول غير مجود أرقام وهمية فقط كلام حبر على ورق فقط .. البطالة في المغرب نسبة كبيرة والعامل الرئيسي هو عدم التسير في الشؤون الداخلية الاقتصادية..
المشكل الكبير هو الحكومة الجديدة هي التي تلهب أموال الشعب المغربي مما أدى إلى ارتفاع البطالة والتشرد في المجتمع المغربي حالياً بالاخص في قطاع التعليم والصحة وغيرها من المهن ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لماذا الحكومة الجديدة لا تتحمل مسؤوليتها في الخدمات تجاه فرص العمل للشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا ممتازة جدا وتكون حريصة على دراسات الاستثمارات من اجل مغرب أفضل بكثير من السابق.. إذن ما فائدة الانتخابات الرئاسية والجماعية الم يكن هناك حلول مناسبة للقضاء على البطالة….
الشعب المغربي يريد توفير فرص العمل للشباب العاطل والحاصل على ديبلومات في المستوى المطلوب.. الشعب يريد إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المشؤوم…الشعب المغربي يريد تحسين الأوضاع في الصحة والتعليم…الشعب المغربي يريد قضاء عادل …. الشعب المغربي يريد متطلبات في جميع القطاعات بالمغرب… المغاربة من كل هذا يريدون إلا العدالة الاجتماعية والمعيشية بدون تميز…
أين هي المنظمات الشغل واصلاح التشغيل الذاتي بالمغرب ولكن للاسف الشديد حكومة فاشلة وخاطئة ومعطيات غير صحيحة الأمر مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه المغرب يريد منكم تغير السلوكات في جميع القطاعات بالمغرب حتى يكون مغرب أفضل بكثير من السابق إذا حاربنا هذه السلوكات اللاخلاقية..
ماذا ننتظر من الحكومة الجديدة لأن جل وزرائها ارباب شركات كبرى في المغرب وجلهم من الطبقة البورجوازية التي تعيش وضعية رفاهية ولايهمها الفقير الذي طالما عانى من متاعب الحياة ولقمة العيش وعيشة راضية مرضية مطمئنة يريدها في حياته فقط….
يهمنا حالياً ان تعطوا أهمية كبيرة لهذا الطبقة العاملة في مجال التعليم والصحة وغيرها من المهن ولاسيما مجال التعليم الذي يعرف حالياً اوضاع مزمرة ومتدهورة ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم والضحية هم التلاميذ….
المشكل هو الحكومة الجديدة بنفسها هي المسبب الرئيسي لارتفاع في البطالة وعدم التصرف مع الشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا ممتازة جدا والذين قاموا بتدهور حالة النفسية بقرارتهم التافهة بتحديد السن للجوء إلى اجتياز امتحان المباراة التعليم …وهذا كمثال فقط اخذناه من حكومتكم التي تسببت في عدة تخريب بيوت مما أدى شبابنا الى التضحية بانفسهم إلى التهلكة بحياتهم في قارب الموت اي( الهجرة السرية) حسبنا الله ونعم الوكيل…
نطالب بإلغاء الزيادات المهولة في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا المحروقات والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها على نحن مقبلين على اقتراب شهر رمضان المبارك التي تكثر فيه الطلبيات والاستهلاك اليومي بكثرة…
من أجل حماية المواطنين من البطالة يجب توفير فرص العمل وتكثير من الورشات والاستثمارات التي تعود بالنفع على الشعب المغربي…وبهذه الطريقة نكون قد حاربنا ظاهرة البطالة والتشرد….
فالواقع ملكنا الغالي دائما سباقا لحماية شعبيه نصره الله وايده وهو يعطي توصيات سامية من أجل النهوض بمغرب أفضل بكثير من السابق ولكن للاسف الشديد هناك من يخربون أموال الشعب المغربي ولا من يراعي للضعيف….
يجب على الحكومة الجديدة أن تجد حلا مناسبا يرضي الجميع بدون شوشرة ولا سيطرة واستغلال وحكرة يجب ان تحد من انتشار ظاهرة البطالة وايجاد فرص العمل وتكثير الاستثمارات والمقاولات الصغرى والكبرى..ربما نكون شيئا ما خففنا من البطالة…
أظن حسب بلاغ صادر عن الحكومة فإن مؤشرات الفرص الاستثمارية يأتي استجابة التوجهات الملكية السامية بتشجيع الاستثمار والتشغيل والصيانة العامة ونتمنى بتحقيقها…وعاش ملكنا الغالي دائما سباقا لحماية شبابه العاطل عن العمل…
نتمنى من الحكومة الجديدة أن تقوم بتمويل المستفدين وتتظمن الآلية الجديدة لتقديم قرض بحد اقصى يبلغ قدره 100.000درهم وبالاستفادة من المنحة…
الم أفهمه لماذا جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة للتمويل وتصل أقصى فترة دفع. للقرض إلى 10 سنوات مع فترة تأجيل مدتها سنتين نريد تفسيرا كاملا أكتر….
نريد اجابه دقيقة وواضحة وهي هل سيتم تعين الشركات الهندسية السياحية من أجل قيادة البرنامج ولاسيما من خلال احداث وحدة التدبير لبرنامج فرص.
أين هي أموال باهضة التي لهبت ..والآن تقولون انكم تخصصون غلاف مالي فرص يصل إلى 25؛1 مليار درهم لسنة 2022 حسبنا الله ونعم الوكيل..