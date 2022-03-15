الرئيس الأوكراني يوقع قانونا يجرم التعامل مع روسيا

2022-03-15 / 1:00 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن ألكسندر كورنيينكو، النائب الأول لرئيس البرلمان الأوكراني، اليوم الثلاثاء أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي وقع قانونا يمكن بموجبه سجن أي شخص يتعامل مع “دولة معتدية”.

وقال كورنينكو في مداخلة على الهواء في قناة “أوكرانيا 24” التلفزيونية: “وقع رئيس أوكرانيا على قانون العمالة وسيتم نشره”.

وفي يناير 2015، أعلنت السلطات الأوكرانية بشكل رسمي روسيا “دولة معتدية”. وفي 3 مارس الحالي، اعتمد البرلمان الأوكراني تشريعات تعدل القانون الجنائي للبلاد.

وينص القانون الأولى على سجن المتهمين بالعمالة مع “الدولة المعتدية” لمدة تصل إلى 15 عاما، فيما يسمح القانون الثاني بإغلاق الأحزاب السياسية والكيانات الاعتبارية المرتبطة بالمدانين بموجب القانون الأول.

وأعرب كورنيينكو عن اعتقاده بأنه ينبغي إدانة حوالي 20 نائبا في البرلمان الأوكراني غادروا البلاد مع بدء العملية الروسية في أوكرانيا، بتهمة التعامل مع روسيا للمدة القصوى التي ينص عليها القانون الجديد.

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