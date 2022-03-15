نشرة إنذارية: أمطار وثلوج ورياح قوية من الثلاثاء إلى يوم الخميس

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية، أحيانا رعدية، وتساقط ثلوح، وهبات رياح قوية، ستهم عددا من عمالات وأقاليم المملكة ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية يوم الخميس 17 مارس الجاري.

وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى اليقظة البرتقالي، بأن أمطارا قوية أحيانا رعدية (من 30 إلى60 ملم) ستهم، اليوم الثلاثاء، ابتداء من الساعة ال11 صباحا، وإلى غاية السادسة صباحا من يوم غد الأربعاء، عمالات وأقاليم آسفي، تزنيت، إنزكان- آيت ملول ، اشتوكة -آيت باها، أكادير إيداوتنان، تارودانت، سيدي إفني وكلميم.

وأضافت المديرية أن تساقطات ثلجية (من 30 إلى 70 سم) ستهم، أزيلال ، بني ملال ، خنيفرة، ميدلت ، الحوز، وذلك ابتداء من الساعة 11 صباحا من اليوم الثلاثاء، وإلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا بعد غد الخميس.

كما ستهم هذه التساقطات الثلجية والتي ستتراوح ما بين 15 و20 سم، كلا من إفران، بولمان، تازة، صفرو، شيشاوة، تارودانت، ورزازات، تنغير، الحسيمة، كرسيف وفكيك، ابتداء من اليوم الثلاثاء على الساعة الحادية عشرة صباحا، وإلى غاية يوم غد الأربعاء، على الساعة الحادية عشرة مساء.

وأشارت المديرية إلى أن هبات رياح قوية (من 75 إلى 85 كلم/س) ستهم، اليوم الثلاثاء، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا وإلى غاية الساعة الثامنة مساء، فكيك وجرادة ووجدة انكاد.

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