ضعف البنيات التحتية والموارد البشرية بالقنصليات موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات

2022-03-15 / 12:32 مساءً
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

أشار التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات إلى عدة مؤاخذات تجاه وضعية القنصليات المغربية في العالم، إذ نبه إلى ضعف البنيات التحتية وعدم صلاحية بعض البنايات القنصلية لتكون في مستوى تطلعات مغاربة العالم والصورة اللائقة التي تحظى بها المملكة بين الدول.
ونبه التقرير السنوي برسم 2019/ 2020 إلى النقص الحاصل في الموارد البشرية التي أصبحت تتقلص مع تزايد أعداد الجالية المغربية مما يؤثر سلبا على سيرورة هذه المراكز ويخلق نوعا من الإحتقان في أوساط المرتفقين، سيما في الظروف التي عاشتها جل القنصليات في زمن “كورونا” والإصابات المتعددة بين الموظفين.

تقرير المجلس الأعلى للحسابات لم يقف عند هذا الحد فقط، بل تجاوزه ليدخل في صميم الكفاءة المهنية للموظفين، حيث أشار في طياته إلى ضرورة إخضاعهم لدورات تكوينية بغية إعدادهم لتدبير بعض الأزمات الإستثنائية في إطار العمليات الإستباقية التي قد تقوم بها المراكز القنصلية في هذا الباب.

ولاحظ ذات المجلس إنخفاضا في عدد المغاربة المسجلين بالقنصليات مقارنة مع العدد الإجمالي للمقيمين والذي لا تتجاوز نسبته 41 في المائة _ حسب إحصائيات ميدانية همت 27 مركزا قنصليا _ .

هذا وتجدر الإشارة أن القنصليات المغربية في إسبانيا تم تحديثها على مستوى البنيات التحتية لمواكبة الحاجيات الإدارية للمغاربة (مدريد _ فالينسيا )، وقنصليات أخرى تم نقلها من بنايات قديمة إلى بنايات لائقة ومستقلة (بيلباو ) .

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