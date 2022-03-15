الكرملين: لم تنجح أمريكا في “سحق الاقتصاد الروسي”

2022-03-15 / 12:08 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعرب المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن رفضه تصريحات ممثلة البيت الأبيض، جين بساكي، بشأن نجاح العقوبات الأمريكية في “سحق الاقتصاد الروسي تماما”.

لكن بيسكوف، مع ذلك، اعترف بأن “الاقتصاد الروسي يواجه صعوبات”، إلا إنه اعتبرها ميزة قد لا تظهر على السطح، متذكرا مثلا روسيا بمعنى “رب ضارة نافعة”. واعتبر المتحدث الرسمي باسم الكرملين أن تلك “فرصة للتطور والتجديد وتحقيق قدر أكبر من الاستقلال وإنشاء صناعات جديدة وغيرها”.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن، 24 فبراير الماضي، عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لنداء قادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وسط تصعيد من الجانب الأوكراني. ومن بين أهداف روسيا من عمليتها العسكرية نزع السلاح من أوكرانيا، واجتثاث النازية، والوضع المحايد وغير النووي للدولة الأوكرانية، والاعتراف بملكية شبه جزيرة القرم لروسيا، وسيادة واستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. وقد فرضت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وعدد من الدول الأخرى عقوبات ضد روسيا جراء ذلك.

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